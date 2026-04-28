Столичным инвесторам показали помещения для бизнеса

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В Москве прошло роуд-шоу "Предложения от города для открытия и масштабирования своего дела. Навигатор инвестора", предпринимателям показали выставленные на торги объекты, а также рассказали о покупке недвижимости на аукционах, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Как подчеркнул Пуртов, покупка помещения предпринимателями – важный шаг, от которого зависит успех всего дела.

"Большой выбор коммерческих лотов представлен на городских торгах. Предприниматели могут выбрать помещение по своим критериям, а как это сделать и как впоследствии побороться за него на аукционе, рассказали участникам нашего роуд-шоу. Также собравшимся представили 14 объектов недвижимости свободного назначения в семи округах: ЦАО, СВАО, ЗАО, ЮЗАО, САО, ВАО, ЮАО", — подчеркнул Пуртов, чьи слова привели в пресс-службе департамента.

В программу мероприятия включили помещения, площадь которых разнится от 50,1 до 274,6 квадратного метра. Их адреса: Сосинская улица, дом 6; Алтуфьевское шоссе, дом 87; Мясницкая улица, дом 24/7, строение 3; Чоботовская улица, дом 2, корпус 1; улица Академика Павлова, дом 38, корпус 1; улица Островитянова, дом 34, корпус 1; Клинская улица, дом 2А (три помещения площадью 98,5; 101 и 203,8 квадратного метра); Малая Филевская улица, дом 22; Миллионная улица, дом 3, корпус 1; Коломенская улица, дом 17, корпус 3; Рублевское шоссе, дом 93, корпус 1; Ореховый бульвар, дом 7, корпус 1.

Участниками события стали эксперты столичного правительства, ГБУ "Малый бизнес Москвы", Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, ОЭЗ "Технополис Москва", электронной торговой площадки "Росэлторг" и другие.

Мероприятие было организовано столичным департаментом по конкурентной политике. Такие встречи для бизнеса проводятся в столице ежемесячно.

Витриной для имущества, которое выставляет на аукционы столица, является московский инвестпортал. Данные о лотах есть в разделе "Торги Москвы". Чтобы стать участниками онлайн-аукционов, бизнесменам нужно зарегистрироваться на площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.