Роберта Ляпидевского похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Народного артиста России Роберта Ляпидевского похоронят, предварительно, на Новодевичьем кладбище, сообщили РИА Новости в его семье.
Ляпидевский скончался во вторник, ему было 89 лет.
"По православным канонам в четверг состоится панихида, скорее всего, похоронят на Новодевичьем кладбище", - сказал собеседник агентства.
Роберт Ляпидевский родился в семье легендарного летчика, первого Героя Советского Союза Анатолия Васильевича Ляпидевского. Окончил Нахимовское училище, учился на факультете журналистики в Институте дружбы народов имени Патриса Лумумбы, увлекался спортом и музыкой. работал в труппе Театра кукол под руководством Сергея Образцова с 1959 года. Ляпидевский сыграл более 60 ведущих и разноплановых ролей в спектаклях "Дон Жуан", "Сказка о царе Салтане", "Комедия ошибок", "Маугли", "Конек-Горбунок" и других. Коронной стала роль Конферансье Апломбова. В 1992 году стал заслуженным артистом России, а в 2013 году получил звание народного артиста РФ.