Ученый рассказал, кому грозит гибель из-за апрельских снегопадов

Некоторые виды птиц, питающиеся подвижными насекомыми, задержались с прилетом, возможно, предчувствуя неблагоприятные погодные условия.

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Птенцы могут погибнуть из-за переохлаждения и нехватки корма, причиной которых стал апрельский снегопад в Москве, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов.

"Главная проблема - это именно гибель гнезд. И в результате того, что просто корма не хватает и в результате переохлаждения птенчики могут погибнуть. Вы видите, что многие просто деревья, например, повалило, какие-то гнезда, может быть, снегом засыпало", - рассказал Квартальнов.

Он отметил, что у многих птиц уже началось гнездование. Например, дрозды и рябинники очень рано начали гнездиться в этом году, у них в гнездах уже большие птенчики, из каких-то гнезд уже вылетели птенцы. Также в такую погоду для птиц существует другая проблема - найти корм, потому что в основном они собирают дождевых червей и другой животный корм.

"Доступ к такому корму, он ограничен, поэтому взрослые птицы способны себе найти еду, себя прокормить, а вот найти достаточное количество корма для птенцов сложно. Поскольку холодно, птенцов же нужно еще параллельно обогревать, две птицы не могут этим заниматься. Я думаю, что, конечно, в результате таких снегопадов многие птенчики или, возможно, даже кладки погибнут у тех птиц, которые начали гнездиться рано", - подчеркнул Квартальнов.