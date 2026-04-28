Москвичам пообещали мокрый снег, дождь и гололедицу во вторник - РИА Новости, 28.04.2026
07:29 28.04.2026
Москвичам пообещали мокрый снег, дождь и гололедицу во вторник

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во вторник в Москве ожидаются мокрый снег, дождь и гололедица.
  • Минимальная температура в Москве составит 0–+2 градуса, днем — +2–+4 градуса.
  • Порывы ветра во вторник будут достигать 12–17 метров в секунду.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мокрый снег, дождь, гололедица и температура воздуха до плюс четырех градусов ожидаются во вторник в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Во вторник атмосферное давление в Москве немного подрастет, но все равно останется ниже нормы на шесть-семь единиц. Погода сохранится облачная, ночью временами снег будет чередоваться мокрым снегом. Местами возможна гололедица. Днем ожидается мокрый снег вперемешку с дождем", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что минимальная температура в Москве, как ожидается, составит ноль - плюс два градуса, местами температура может опуститься до минус одного градуса, по региону прогнозируется от минус двух до плюс трех градусов. Днем в столице - плюс два - плюс четыре градуса, по региону - плюс один - плюс четыре градусов.
"Во вторник в Москве сохранится плотный ветер. Его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Температура воздуха 28 апреля будет ниже климатической нормы почти на восемь градусов", - подчеркнула она.
