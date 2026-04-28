Врач рассказал, как на человека влияет резкая смена погоды ​
01:09 28.04.2026
Врач рассказал, как на человека влияет резкая смена погоды ​

Прохожие во время дождливой погоды в Москве
Прохожие во время дождливой погоды в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Резкая смена погодных условий может привести к обострению хронических заболеваний.
  • Адаптация к пасмурной и некомфортной погоде составляет около семи дней.
  • При внезапной смене теплой погоды на холодную у человека снижается работоспособность и активность, повышается усталость.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Резкая смена погодных условий может привести к обострению хронических заболеваний, снижению работоспособности и повышенной усталости, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин.
"Изменение погоды ухудшает течение хронических заболеваний, такие люди становятся более подвержены негативному состоянию здоровья", - сказал Кондрахин, добавив, что адаптация к пасмурной и некомфортной погоде составляет около семи дней.
Врач уточнил, что с точки зрения психоэмоционального благополучия мозг человека при внезапной смене теплой погоды на холодную начинает "бояться" и замедляет когнитивные процессы.
"Мы также теряем работоспособность, снижается активность и повышается усталость", - отметил эксперт.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил агентству, что в Москве за сутки выпала половина месячной нормы осадков. Высота снежного покрова 27 апреля достигла рекордных для этого дня 12 сантиметров.​
