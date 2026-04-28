Прохожие во время дождливой погоды в Москве. Архивное фото

Прохожие во время дождливой погоды в Москве

Врач рассказал, как на человека влияет резкая смена погоды ​

Краткий пересказ от РИА ИИ Резкая смена погодных условий может привести к обострению хронических заболеваний.

Адаптация к пасмурной и некомфортной погоде составляет около семи дней.

При внезапной смене теплой погоды на холодную у человека снижается работоспособность и активность, повышается усталость.

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Резкая смена погодных условий может привести к обострению хронических заболеваний, снижению работоспособности и повышенной усталости, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин.

"Изменение погоды ухудшает течение хронических заболеваний, такие люди становятся более подвержены негативному состоянию здоровья", - сказал Кондрахин , добавив, что адаптация к пасмурной и некомфортной погоде составляет около семи дней.

Врач уточнил, что с точки зрения психоэмоционального благополучия мозг человека при внезапной смене теплой погоды на холодную начинает "бояться" и замедляет когнитивные процессы.

"Мы также теряем работоспособность, снижается активность и повышается усталость", - отметил эксперт.