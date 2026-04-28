Более 300 "народных троп" к соцобъектам благоустроят в Подмосковье

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 300 "народных троп" к социальным объектам в этом году благоустроят на территории Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилому надзору региона.
Инициатива по развитию пешеходной инфраструктуры в области продолжается: по программе "Пешком" каждый год прокладывают новые маршруты там, где они нужнее всего людям.
Сейчас уже выбрали 313 троп, по которым люди ходят к социально значимым местам: 130 ведут к школам, 64 — к детским садам, 59 — к остановкам, 16 — к поликлиникам и больницам, 15 — к паркам и скверам, 12 — к железнодорожным станциям, 11 — к другим учебным заведениям и шесть — к Домам культуры.
Кроме новых троп, специалисты обновят покрытие в округах — заменят изношенную плитку на свежий асфальт.
Благоустроенные дорожки помогают жителям быстрее добираться до ключевых объектов социальной сферы, делая ежедневные маршруты более удобными и безопасными.
В ведомстве напомнили, что всего в этом году в Подмосковье обустроят более 650 "народных троп". Больше всего новых маршрутов сделают в Балашихе (62), Химках (61) и Одинцовском округе (52).