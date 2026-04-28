17:59 28.04.2026
График работы медучреждений с 1 по 3 мая утвержден в Подмосковье

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В Подмосковье утвердили график работы медицинских организаций на период с 1 по 3 мая, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать все праздничные и выходные дни - с 08.00 до 18.00. Обслуживание вызовов на дому будет осуществляться 1, 2 и 3 мая с 08.00 до 20.00. Скорая медицинская помощь, а также стационарные отделения больниц продолжат работать в круглосуточном режиме", – сказал заместитель председателя правительства Московской области-министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Взрослые, детские, стоматологические поликлиники, женские консультации будут работать 2 мая с 09.00 до 15.00. Выходные дни – 1 и 3 мая. Также 1 и 3 мая в стоматологических поликлиниках будут работать дежурные врачи – с 09.00 до 14.00.
Записаться на прием к специалисту можно через чат-бот Денис в мессенджере "Макс", региональный портал Госуслуг "Здоровье", по телефону горячей линии 122 или при помощи приложения "Добродел Здоровье".
 
