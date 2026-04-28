Песков рассказал о цели механизма защиты миноритариев в России - РИА Новости, 28.04.2026
12:33 28.04.2026
Песков рассказал о цели механизма защиты миноритариев в России

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что механизм защиты миноритарных акционеров предприятий нужен для обеспечения интересов добросовестных приобретателей.
  • Песков пояснил, что важно не допустить ситуации, когда при обращении активов в доход государства или других действиях с активами страдают интересы миноритариев.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Механизм защиты миноритарных акционеров предприятий в РФ нужен для обеспечения интересов добросовестных приобретателей, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Пескова спросили, каких результатов ждут в Кремле от механизма защиты миноритарных акционеров предприятий, который президент РФ Владимир Путин поручил разработать представителям правительства, Центробанка и Генпрокуратуры к 1 августа.
"Здесь одна цель преследуется: дело в том, что бывают случаи, когда обращается в доход государства или происходят какие-то другие действия с активами в рамках законов и по решению суда, разумеется, исключительно. И очень важно при таких операциях, чтобы не страдали интересы миноритариев, которые являются добросовестными приобретателями. Вот преследуется эта цель", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что имели место определенные ситуации, на основе которых шли обсуждения и был сделан вывод, что необходимо принять соответствующие меры для того, чтобы захеджировать риски для миноритариев.
РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФ
 
 
