Пентагон согласился, что американский ВПК должен стать эффективнее

- Глава командования специальных операций США адмирал Фрэнк Брэдли согласился, что военно-промышленный комплекс страны должен стать более гибким и эффективным.
ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Глава командования специальных операций США адмирал Фрэнк Брэдли согласился, что военно-промышленный комплекс страны должен стать более гибким и эффективным.
"Да, согласен", - сказал Брэдли во время слушаний в сенате США, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби призвал к немедленной мобилизации военно-промышленного комплекса США для резкого наращивания выпуска критически важных боеприпасов и оружейных систем.