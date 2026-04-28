В Новосибирской области эвакуировали людей из подтопленных домов

Краткий пересказ от РИА ИИ В Колыванском районе Новосибирской области людей эвакуировали из подтопленных домов.

В селе Пихтовка из-за подъема уровня воды в реке Бакса оказались подтоплены 22 жилых дома и 38 приусадебных участков.

Для пострадавших развернули пункт временного размещения на базе местной больницы.

БАРНАУЛ, 28 апр – РИА Новости. Людей эвакуировали из подтопленных домов в Колыванском районе Новосибирской области, для пострадавших развернули пункт временного размещения, сообщили в главке МЧС по региону.

"Резкий приход плюсовых температур осложнил гидрологическую обстановку в регионе. Из-за подъема уровня воды в реке Бакса в селе Пихтовка Колыванского района Новосибирской области подтоплены 22 жилых дома и 38 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Для оказания необходимой помощи местным жителям на месте работает группировка Сибирского спасательного центра МЧС России . Органы местного самоуправления вместе со спасателями продолжают оказывать адресную помощь местным жителям по доставке продуктов питания, питьевой воды и других средств первой необходимости.

"Для пострадавшего населения развернут пункт временного размещения на базе местной участковой больницы. Сейчас там находятся пять человек", - отмечают в МЧС.

Осуществляется регулярный мониторинг оперативной обстановки, в том числе при помощи беспилотников.

На территории Пихтовки ввели режим ЧС.