В Новосибирской области эвакуировали людей из подтопленных домов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Колыванском районе Новосибирской области людей эвакуировали из подтопленных домов.
- В селе Пихтовка из-за подъема уровня воды в реке Бакса оказались подтоплены 22 жилых дома и 38 приусадебных участков.
- Для пострадавших развернули пункт временного размещения на базе местной больницы.
БАРНАУЛ, 28 апр – РИА Новости. Людей эвакуировали из подтопленных домов в Колыванском районе Новосибирской области, для пострадавших развернули пункт временного размещения, сообщили в главке МЧС по региону.
"Резкий приход плюсовых температур осложнил гидрологическую обстановку в регионе. Из-за подъема уровня воды в реке Бакса в селе Пихтовка Колыванского района Новосибирской области подтоплены 22 жилых дома и 38 приусадебных участков", - говорится в сообщении.
© Фото : Главное управление МЧС России по Новосибирской областиСпасатели МЧС России оказывают помощь населению в Колыванском районе
Для оказания необходимой помощи местным жителям на месте работает группировка Сибирского спасательного центра МЧС России. Органы местного самоуправления вместе со спасателями продолжают оказывать адресную помощь местным жителям по доставке продуктов питания, питьевой воды и других средств первой необходимости.
"Для пострадавшего населения развернут пункт временного размещения на базе местной участковой больницы. Сейчас там находятся пять человек", - отмечают в МЧС.
Осуществляется регулярный мониторинг оперативной обстановки, в том числе при помощи беспилотников.
На территории Пихтовки ввели режим ЧС.
"В целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и снижения уровня воды в домах с 27 апреля 2026 года введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций до особого распоряжения", - сообщили в Пихтовском сельсовете.
