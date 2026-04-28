Врач рассказал, в каких случаях ожирение нужно лечить хирургическим путем
13:59 28.04.2026
Врач рассказал, в каких случаях ожирение нужно лечить хирургическим путем

Операционная. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хирургическое лечение ожирения рассматривается как заключительный этап борьбы с заболеванием в крайне тяжелых случаях, сообщил специалист Минздрава Московской области по общеврачебной практике Роман Горенков.
  • Операцию назначают при весе более 40 кг/м² или индексе массы тела более 35 кг/м² при наличии сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и другие.
  • Хирургическое вмешательство возможно только после неэффективной консервативной терапии, которая длилась минимум 6–12 месяцев.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Лечение ожирения с помощью хирургии рассматривается как заключительный этап борьбы с заболеванием, в крайне тяжелых случаях, сообщил главный специалист Минздрава Московской области по общеврачебной практике Роман Горенков.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что хирургическая помощь россиянам с ожирением стала доступна по ОМС.
"Хирургическое лечение, или так называемая бариатрическая хирургия, рассматривается не как первый, а как заключительный этап по борьбе с ожирением", - сказал завкафедрой терапии и общеврачебной практики национального НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко Горенков "Парламентской газете".
По его словам, операцию назначают в крайне тяжелых случаях.
"Когда вес больше 40 килограмм на метр квадратный, это третья степень ожирения, независимо от сопутствующих заболеваний. Или когда индекс массы тела больше 35 килограммов на метр квадратный при наличии сопутствующих заболеваний или осложнений", - пояснил он.
Горенков отметил, что к таким осложнениям относятся: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония, синдром обструктивного апноэ сна, жировая болезнь печени, выраженные ортопедические проблемы. По мнению врача, большой вес оказывает большую нагрузку на опорно-двигательный аппарат, на позвоночник, из-за чего возникает много ортопедических проблем, в том числе с суставами.
Кроме того, он уточнил, что даже в случае такого выраженного ожирения операция назначается только при неэффективной консервативной терапии - после того как диеты, физическая активность, медикаментозная помощь и психологическая мотивация к снижению веса не дали результатов в течение как минимум 6-12 месяцев и, может быть, даже и больше.
"Скорее всего, операцию назначат, если у пациента высокий кардиометаболический риск, угрожающий жизни. Только в этом случае может речь идти о хирургическом лечении. Важно подчеркнуть, что это не косметологическая операция, а метаболическое вмешательство, способное снизить смертность и риск осложнения", - заключил врач.
