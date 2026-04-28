Врач рассказал, в каких случаях ожирение нужно лечить хирургическим путем

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Лечение ожирения с помощью хирургии рассматривается как заключительный этап борьбы с заболеванием, в крайне тяжелых случаях, сообщил главный специалист Минздрава Московской области по общеврачебной практике Роман Горенков.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что хирургическая помощь россиянам с ожирением стала доступна по ОМС.

"Хирургическое лечение, или так называемая бариатрическая хирургия, рассматривается не как первый, а как заключительный этап по борьбе с ожирением", - сказал завкафедрой терапии и общеврачебной практики национального НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко Горенков "Парламентской газете"

По его словам, операцию назначают в крайне тяжелых случаях.

"Когда вес больше 40 килограмм на метр квадратный, это третья степень ожирения, независимо от сопутствующих заболеваний. Или когда индекс массы тела больше 35 килограммов на метр квадратный при наличии сопутствующих заболеваний или осложнений", - пояснил он.

Горенков отметил, что к таким осложнениям относятся: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония, синдром обструктивного апноэ сна, жировая болезнь печени, выраженные ортопедические проблемы. По мнению врача, большой вес оказывает большую нагрузку на опорно-двигательный аппарат, на позвоночник, из-за чего возникает много ортопедических проблем, в том числе с суставами.

Кроме того, он уточнил, что даже в случае такого выраженного ожирения операция назначается только при неэффективной консервативной терапии - после того как диеты, физическая активность, медикаментозная помощь и психологическая мотивация к снижению веса не дали результатов в течение как минимум 6-12 месяцев и, может быть, даже и больше.