Овчинский: более 40 старых домов расселили и снесли по реновации в Люблине
10:15 28.04.2026
Овчинский: более 40 старых домов расселили и снесли по реновации в Люблине

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Более 40 многоквартирных домов старого жилого фонда расселили и снесли со старта программы реновации в районе Люблино на юго-востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Сейчас в районе Люблино на месте сноса уже возведено шесть жилых комплексов. Всего в действующую программу реновации здесь включено 152 ветхих дома, в новые квартиры переедут ориентировочно 29,7 тысячи жителей", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Старые здания демонтируют с применением технологии "умный снос", предполагающей экологичную утилизацию стройотходов с минимальным отрицательным влиянием на окружающую среду, добавил министр. На освободившемся пространстве, как заметил он, строят новые жилые комплексы для участников программы реновации, квартиры в которых сдаются с улучшенной отделкой. В озелененном дворе каждого такого дома обустраивают зоны отдыха, оборудуют детские и спортивные площадки, подчеркнул руководитель департамента.
Мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание на то, что открытие на первых этажах домов, возведенных по программе реновации, объектов социальной и коммерческой инфраструктуры – кафе, магазинов, аптек, спортзалов, химчисток, образовательных центров, детских клубов – позволяет формировать полноценную среду для жизни. Кроме того, таким образом в столице создали свыше 15 тысяч рабочих мест.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 советских многоквартирных домов. За восемь лет практической реализации программы в столице построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще свыше 10,5 миллиона "квадратов". В 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по реновации более 215 тысяч москвичей.
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Овчинский: дом по реновации строят в Покровском-Стрешневе в Москве
25 апреля, 13:03
 
