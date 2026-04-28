Овчинский: более 40 старых домов расселили и снесли по реновации в Люблине

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Более 40 многоквартирных домов старого жилого фонда расселили и снесли со старта программы реновации в районе Люблино на юго-востоке Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Сейчас в районе Люблино на месте сноса уже возведено шесть жилых комплексов. Всего в действующую программу реновации здесь включено 152 ветхих дома, в новые квартиры переедут ориентировочно 29,7 тысячи жителей", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Старые здания демонтируют с применением технологии "умный снос", предполагающей экологичную утилизацию стройотходов с минимальным отрицательным влиянием на окружающую среду, добавил министр. На освободившемся пространстве, как заметил он, строят новые жилые комплексы для участников программы реновации, квартиры в которых сдаются с улучшенной отделкой. В озелененном дворе каждого такого дома обустраивают зоны отдыха, оборудуют детские и спортивные площадки, подчеркнул руководитель департамента.

Мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание на то, что открытие на первых этажах домов, возведенных по программе реновации, объектов социальной и коммерческой инфраструктуры – кафе, магазинов, аптек, спортзалов, химчисток, образовательных центров, детских клубов – позволяет формировать полноценную среду для жизни. Кроме того, таким образом в столице создали свыше 15 тысяч рабочих мест.