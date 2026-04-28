Нутрициолог рассказала, как избежать отравлений летом

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Летние и весенние отравления чаще всего возникают из-за тепла, в котором находятся продукты, грязных рук и нарушения условий хранения, рассказала нутрициолог и реабилитолог Валерия Лучшева.

По словам Лучшевой, повышение температуры на улице служит благоприятной средой для размножения бактерий, поэтому в весенне-летний период особенно стоит обращать внимание на условия хранения продуктов, не держать мясо вне холодильника более 30-40 минут и особенно соблюдать правила гигиены. Эксперт подчеркнула, что внешний вид продукта не всегда является показателем свежести.