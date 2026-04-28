Нутрициолог рассказала, как избежать отравлений летом - РИА Новости, 28.04.2026
11:42 28.04.2026 (обновлено: 11:52 28.04.2026)
Нутрициолог рассказала, как избежать отравлений летом

Нутрициолог Лучшева рассказала, как избежать отравлений летом

Женщина пьет воду - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© iStock.com / Brothers91
Женщина пьет воду. Архивное фото
  • Летние и весенние отравления чаще всего возникают из-за тепла, в котором находятся продукты, грязных рук и нарушения условий хранения, рассказала нутрициолог и реабилитолог Валерия Лучшева.
  • Она подчеркнула важность холода, чистоты и полной прожарки продуктов для предотвращения отравлений.
  • Нутрициолог обратила внимание на то, что внешний вид продукта не всегда является показателем его свежести.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Летние и весенние отравления чаще всего возникают из-за тепла, в котором находятся продукты, грязных рук и нарушения условий хранения, рассказала нутрициолог и реабилитолог Валерия Лучшева.
"Как международный эксперт по здоровью я говорю прямо: летние отравления — это почти всегда человеческий фактор. Не качество продуктов, а то, как мы с ними обращаемся. Холод, чистота и полная прожарка — вот три вещи, которые реально работают. Все остальное — как русская рулетка", - заявила ребилитолог информационному порталу РИАМО.
По словам Лучшевой, повышение температуры на улице служит благоприятной средой для размножения бактерий, поэтому в весенне-летний период особенно стоит обращать внимание на условия хранения продуктов, не держать мясо вне холодильника более 30-40 минут и особенно соблюдать правила гигиены. Эксперт подчеркнула, что внешний вид продукта не всегда является показателем свежести.
"Запах и плесень — это финал. До этого продукт может выглядеть идеально", - обратила внимание нутрициолог.
Прохожие во время дождливой погоды в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Врач рассказал, как на человека влияет резкая смена погоды ​
