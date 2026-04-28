Рейтинг@Mail.ru
Всех собак погибшей омской зоозащитницы забрали волонтеры - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 28.04.2026
Всех собак погибшей омской зоозащитницы забрали волонтеры

© Фото : Валерия Зима/ВКонтакте
Валерия Белова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всех пятерых собак умершей после избиения в Омске зоозащитницы Валерии Беловой забрали на передержку волонтеры.
  • Из-за большой загруженности в приюте «Добрые руки» не получалось полноценно уделить внимание всем собакам, поэтому их решили раздать опытным волонтерам.
  • Все собранные средства и врачебные рекомендации будут переданы новым кураторам собак.
ОМСК, 28 апр - РИА Новости. Всех пятерых собак умершей после избиения на улице в Омске зоозащитницы Валерии Беловой забрали на передержку волонтеры, рассказал РИА Новости руководитель приюта для животных "Добрые руки" Владимир Халявин.
В конце марта двое нетрезвых мужчин со стаффордширским терьером избили 35-летнюю Белову, а затем натравили на нее животное. Женщина написала на странице во "Вконтакте" об отказе от госпитализации из-за того, что у нее на содержании находились пять собак, требующих особого ухода. Позднее у зоозащитницы начались осложнения, она несколько раз теряла сознание у себя дома. В соцсетях 24 апреля появилась информация о ее смерти.
"Собаки Леры покидают стены нашего приюта! Мы очень старались и надеемся, что у нас получилось создать для них комфортные условия пребывания. Но, кроме чистого вольера и свежей соломы, им нужно внимание. У нас, к сожалению, из-за большой загруженности полноценно уделить время всем не получается. Резонанс у этой трагедии большой, собак узнали все", - рассказал руководитель приюта.
Он добавил, что отозвалось очень много людей даже из других регионов. Собак пришлось раздать опытным волонтерам. У каждого из них уже есть животные на передержке, но их не настолько много как в приюте, так что подопечным Беловой окажут полноценную помощь.
"Все средства, собранные вами в пользу этих собак, будут переданы новым кураторам! Все врачебные рекомендации, а также препараты мы также передадим, чтобы их лечение продолжилось", - добавил Владимир Халявин.
ПроисшествияОмск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала