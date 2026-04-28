Всех собак погибшей омской зоозащитницы забрали волонтеры

ОМСК, 28 апр - РИА Новости. Всех пятерых собак умершей после избиения на улице в Омске зоозащитницы Валерии Беловой забрали на передержку волонтеры, рассказал РИА Новости руководитель приюта для животных "Добрые руки" Владимир Халявин.

В конце марта двое нетрезвых мужчин со стаффордширским терьером избили 35-летнюю Белову, а затем натравили на нее животное. Женщина написала на странице во "Вконтакте" об отказе от госпитализации из-за того, что у нее на содержании находились пять собак, требующих особого ухода. Позднее у зоозащитницы начались осложнения, она несколько раз теряла сознание у себя дома. В соцсетях 24 апреля появилась информация о ее смерти.

"Собаки Леры покидают стены нашего приюта! Мы очень старались и надеемся, что у нас получилось создать для них комфортные условия пребывания. Но, кроме чистого вольера и свежей соломы, им нужно внимание. У нас, к сожалению, из-за большой загруженности полноценно уделить время всем не получается. Резонанс у этой трагедии большой, собак узнали все", - рассказал руководитель приюта.

Он добавил, что отозвалось очень много людей даже из других регионов. Собак пришлось раздать опытным волонтерам. У каждого из них уже есть животные на передержке, но их не настолько много как в приюте, так что подопечным Беловой окажут полноценную помощь.