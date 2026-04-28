Кравцов и Воробьев дали старт заключительному этапу олимпиады по МХК

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дали старт заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по мировой художественной культуре (МХК), сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В Гимназию имени Е.М. Примакова приехали ученики со всей страны – свыше 320 увлеченных искусством школьников, в том числе из Подмосковья. Это победители и призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2025/2026 годов, заключительного этапа олимпиады по мировой художественной культуре прошлого года, а также более 100 их педагогов и наставников.

"Очень приятно быть сегодня среди креативных, творческих, юных, но любознательных, успешных молодых людей. Вы в финальном этапе Всероссийской олимпиады школьников – это уже достижение. Я хочу пожелать всем, кто присутствует в этом зале – и ребятам, и девчонкам – достойно его пройти. Чтобы настроение было бодрым, чтобы все испытания вы прошли с улыбкой, с легкостью. Вы уже обладаете знаниями, которые многим даже не снились. Мы очень дорожим тем, что имеем возможность проводить заключительные этапы олимпиад в разных школах Подмосковья, потому что встречаемся с замечательными детьми, их замечательными преподавателями, которые тоже сегодня здесь. Мне кажется, что каждому учителю очень важно, чтобы его ученики получали признание. Это дорогого стоит", – приводит пресс-служба слова губернатора.

Он добавил, что Всероссийская олимпиада – это всегда сложный путь.

"Чтобы выдержать муниципальный, региональный этапы надо очень хотеть, стремиться. Поэтому всем ребятам в вашем лице хочу сказать слова уважения. Ведь стремление дерзать, побеждать в любом возрасте – это здорово! Успехов вам, удачи, побед и в заключительном этапе, и в жизни!" – сказал Воробьев.

Заключительный этап ВсОШ проводится Минпросвещения России в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Участников ждут теоретические и практические задания, в рамках которых проверят их знания истории искусства, умение интерпретировать произведения, видеть взаимосвязь между культурными эпохами и направлениями. В рамках подготовки к творческому туру они посетят Парк Малевича в Одинцовском городском округе, усадьбу Архангельское в городском округе Красногорск, художественный музей "Новый Иерусалим" в муниципальном округе Истра и другие знаковые места. Ребят ждет культурная программа, а также различные лекции и мастер-классы.

Подмосковье на заключительном этапе Всероссийской олимпиады представляют 65 ребят.

Дипломы победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников дают ребятам право на поступление в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по профильным направлениям (в течение четырех лет).

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников проходит в Подмосковье не в первый раз. На базе гимназии имени Е.М Примакова он проводился в 2022/2023 учебном году (по литературе) и в 2023/2024-м (по английскому языку), а также на базе физтех-лицея имени П.Л. Капицы в 2024/2025 гг. (по астрономии), а в марте этого года там прошел заключительный этап ВсОШ по экономике.