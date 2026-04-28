День пожарной охраны в России

30 апреля в России отмечается День пожарной охраны , установленный указом президента РФ от 30 апреля 1999 года.

История пожарной охраны России начинается с "Наказа о градском благочинии", принятого 30 апреля (10 мая по новому стилю) 1649 года. В документе были заложены основы профессиональной пожарной охраны: создан оплачиваемый штатный состав, введено постоянное дежурство в виде объезда города; предусмотрено использование при тушении механизированных водоливных труб; объезжим предоставлено право наказания жителей города за нарушения правил обращения с огнем. В нем впервые на Руси устанавливалась ответственность должностных лиц за выполнение правил пожарной безопасности.

Служба градского благочиния по борьбе с пожарами была введена не только в Москве, но и в других городах страны.

Во время царствования (1682-1725) Петра I было продолжено дальнейшее развитие профилактических мер по предотвращению пожаров. Ввели новые правила пожарной безопасности, заимствованные из Голландии, в Санкт-Петербурге создали специализированную пожарную команду, построили при Адмиралтействе первое пожарное депо, закупили пожарные насосы с кожаными рукавами и медными брандспойтами.

В период правления Александра I в 1802 году в Российской империи было образовано министерство внутренних дел, во всех крупных городах при полицейских управлениях стали создаваться пожарные команды.

В 1803 году в Санкт-Петербурге начала свою деятельность первая пожарная команда. Царским указом 1804 года была создана штатная пожарная команда и в Москве. В других городах их организация осуществлялась на основе " Положения о составе пожарной охраны Петербурга и Москвы ".

В середине XIX века стали появляться добровольные пожарные команды, которые организовывали сами жители городов и селений.

Во время правления (1825-1855) императора Николая I началась планомерная организация пожарных команд в Российской империи и повсеместное строительство пожарных депо для размещения пожарных команд. В русских городах стали появляться пожарные каланчи с поднимающимся над ними сигнальным флагштоком. Они многие десятилетия были самой высокой точкой городов, откуда просматривались не только окраины, но и близлежащие села.

Александром II в 1857 году был издан первый в России пожарный устав. Он излагал порядок устройства пожарных частей в городах, трактовал меры предосторожности от пожаров, порядок возмещения убытков и награждения участвующих в тушении работников пожарной охраны, а также предписывал меры наказания за нарушения правил пожарной безопасности.

С 1858 года для пожарных целей начал использоваться военно-полицейский телеграф, а в 1890-х годах – телефон.

В течение XIX века открывались заводы противопожарного оборудования в Санкт-Петербурге и Москве, где выпускались пожарные насосы, складные лестницы, был изготовлен первый пожарный автомобиль.

Проблемам борьбы с пожарами уделялось внимание и после революции 1917 года. Они были поставлены на уровень важнейших и первоочередных задач государства. 17 апреля 1918 года российским правительством был подписан декрет "Об организации государственных мер борьбы с огнем", который не только сыграл огромную роль в деле становления и развития пожарной охраны, но и стал началом создания именно государственной противопожарной службы. Дату подписания декрета до 1999 года было принято считать днем организации пожарной охраны.

В 1920 году в составе Управления коммунального хозяйства Наркомата внутренних дел РСФСР был создан Центральный пожарный отдел, на который возлагалось осуществление руководства пожарной охраной в масштабе всей страны.

Начиная с 1932 года в СССР существовала военизированная и профессиональная пожарная охрана в составе Министерства внутренних дел.

В 1936 году правительство значительно расширило функции и права пожарной охраны в области государственного пожарного надзора. Было утверждено Положение о Государственном пожарном надзоре, создано Главное управление пожарной охраны.

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) пожарные тушили пожары от вражеских бомб и снарядов, помогали эвакуировать людей и оборудование, одними из последних покидали оставляемые города. В это суровое время им удалось спасти от огня не только сотни человеческих жизней, но и сохранить объекты культурного наследия. Многие пожарные были удостоены высочайших государственных наград.

В послевоенные годы личный состав пожарной охраны активно участвовал в восстановлении народного хозяйства, осваивая современную технику и новые технологии пожаротушения. К началу 1980-х годов пожарная охрана СССР практически преобразовалась в действительную инженерную службу.

В начале 1990-х годов в результате распада СССР было создано МВД России, в составе которого в 1993 году сформировали Государственную противопожарную службу России, преобразованную из Службы противопожарных и аварийно-спасательных работ.

В 2001 году Государственная противопожарная служба МВД России была реорганизована в Государственную противопожарную службу Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определены федеральным законом "О пожарной безопасности", подписанным 21 декабря 1994 года. Согласно закону, обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

В настоящее время деятельность по обеспечению пожарной безопасности регулируют более 10 федеральных законов и правовых актов правительства РФ.

Пожарная охрана в России подразделяется на следующие виды: Государственная противопожарная служба (ГПС), муниципальная пожарная охрана, ведомственная пожарная охрана, частная пожарная охрана, добровольная пожарная охрана (статья 4 ФЗ "О пожарной безопасности").

В Государственную противопожарную службу входят федеральная противопожарная служба и противопожарная служба субъектов РФ.

Современная Государственная противопожарная служба ( ГПС ) – это мощнейшая оперативная структура, которая выполняет многочисленные задачи по борьбе с огнем, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях и в других сложных ситуациях.

Подразделения Государственной противопожарной службы ежегодно совершают около двух миллионов выездов, при этом спасают от гибели и травм на пожарах более 90 тысяч человек.

В России действует система пожарно-спасательных гарнизонов, включающая в себя 89 территориальных и более полутора тысяч местных пожарно-спасательных гарнизонов, их функции – профилактика и тушение пожаров, а также проведение аварийно-спасательных работ.

Пожарная охрана успешно развивается, сочетая консерватизм в организации службы и подходах к тушению и предупреждению пожаров с новыми технологиями. Ведомством ведется работа по созданию новых средств тушения и защиты, модернизируется оборудование и образцы спецтехники. Современные способы и методы предупреждения и тушения пожаров требуют высокого уровня подготовки личного состава. С этой задачей успешно справляются ведомственные вузы: Академия Государственной противопожарной службы МЧС России, Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы, Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, Донецкий институт Государственной противопожарной службы МЧС России, Уральский институт Государственный противопожарной службы МЧС России, Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России.

В настоящее время образовательные организации МЧС России готовят специалистов по всем направлениям, предусмотренным федеральной противопожарной службы.

Начальник Главного управления пожарной охраны – генерал-майор внутренней службы Иван Лунев

В День пожарной охраны во всех подразделениях проходят торжественные мероприятия , во время которых чествуют лучших пожарных и вручают им государственные и ведомственные награды. В пожарных гарнизонах организуются экскурсии, выставки и парады ретро и современной пожарной техники.