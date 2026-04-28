17:35 28.04.2026 (обновлено: 18:14 28.04.2026)
В канонической УПЦ заявили, что ПЦУ готовят захват Троицкого собора Одессы

Флаг Украины. Архивное фото
  • Сторонники ПЦУ готовят захват Троицкого собора УПЦ в Одессе, зарегистрировав параллельное юридическое лицо по адресу собора.
  • Священнослужитель каноничной УПЦ призвал верующих к максимальной бдительности и информационной мобилизации для защиты святыни в случае начала активных действий со стороны рейдеров.
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) готовят захват Троицкого собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Одессе, сообщает во вторник Союз православных журналистов (СПЖ).
Одессе представители ПЦУ зарегистрировали параллельное юридическое лицо по адресу Троицкого собора УПЦ для подготовки силового захвата здания", - говорится в сообщении.
Клирик Одесской епархии Максимиан Погореловский сообщил, что в состав рейдерской структуры вошли посторонние люди, которые никогда не были прихожанами этого храма. По словам священника, злоумышленники намеренно планируют разжечь "межнациональную и межконфессиональную рознь в самом центре города".
Священнослужитель призвал верующих к максимальной бдительности и информационной мобилизации для защиты святыни в случае начала активных действий со стороны рейдеров.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ силой захватили украинские раскольники при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в государстве вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
ОдессаРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Московский Патриархат
 
 
