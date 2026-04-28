Путин рассказал о медицинском оборудовании, производимом в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия производит все больше своего медицинского оборудования, оно во многом превосходит зарубежное, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хочу отметить, что и оборудования у нас все больше и больше производится в стране, причем самого передового оборудования, самого лучшего - не то, что не уступающего мировым образцам, а, на мой взгляд, даже превосходящего по многим параметрам", - сказал глава государства в ходе открытия новых модульных приемных отделений скорой медицинской помощи.