Появились детали операции по возвращению россиян, задержанных в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минск и Варшава провели обмен задержанных лиц на белорусско-польской границе 28 апреля.
- В рамках обмена были переданы пять человек, осужденных в Беларуси и России за шпионаж, и пять граждан, задержанных на территории различных стран ЕС и других государств.
МИНСК, 28 апр – РИА Новости. Среди лиц, которых обменяли Минск и Варшава, пять человек были осуждены в Белоруссии и РФ за шпионаж, сообщило во вторник белорусское госагентство Белта со ссылкой на КГБ республики.
«
"В пункте пропуска "Переров - Беловежа" на белорусско-польской границе 28 апреля Комитет государственной безопасности Беларуси и Агентство внешней разведки Польши провели обмен пяти лиц, осужденных в Республике Беларусь и Российской Федерации за шпионаж, на пятерых граждан, задержанных на территории различных стран ЕС и других государств", - говорится в сообщении агентства.