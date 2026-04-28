Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
15:04 28.04.2026 (обновлено: 15:27 28.04.2026)
В "Нижнем Новгороде" объяснили причину отставки Шпилевского

Карасев: верили в Шпилевского, но "Нижний Новгород" надо было встряхнуть

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер футбольного клуба «Нижний Новгород» Алексей Шпилевский и его помощники покинули клуб после расторжения контракта по обоюдному согласию.
  • Отставка произошла из-за неудовлетворительных результатов команды, которая находится на 15-м месте в турнирной таблице.
  • Клуб стремится сохранить место в Российской премьер-лиге, приложив все усилия в оставшихся матчах сезона.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Генеральный директор футбольного клуба "Нижний Новгород" Виталий Карасев заявил РИА Новости, что в клубе до последнего верили в тренерский штаб белорусского специалиста Алексея Шпилевского, но чувствовали, что команде необходимо придать новый импульс.
Во вторник "Нижний Новгород" объявил об отставке главного тренера команды белоруса Алексея Шпилевского. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе со Шпилевским клуб покинули его помощники Александр Колоцей, Омер Эрбай, Адам Адамос и Христос Пападопулос.
«
"Главное мерило в спорте, футболе – это результат. На данный момент "Нижний Новгород" на 15-м месте в турнирной таблице – это то, что не устраивает ни руководства клуба, ни команду, ни болельщиков. До последнего верили в тренерский штаб, что удастся выправить ситуацию. Но после матча со "Спартаком" пришли к выводу, что нужны изменения, сотрудничество подошло к концу. Чувствовали, что необходимо встряхнуть команду, придать ей новый импульс, эмоции, энергии", - сказал Карасев.
"Все решения принимаются в интересах нашего клуба, для нас оно сложное. Тем не менее оно в этой ситуации было необходимо", - добавил генеральный директор.
"Нижний Новгород" имеет в активе 22 очка. После воскресного поражения от "Спартака" клуб продлил серию без побед в Российской премьер-лиге до шести матчей и идет на предпоследнем, 15-м месте в таблице за три тура до конца сезона чемпионата страны.
"Впереди три тура до окончания чемпионата. Команда будет прикладывать все усилия, чтобы набрать максимальное количество очков. Наша глобальная цель – сохранение места в РПЛ", - отметил Карасев.
ФутболНижний НовгородРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    29.04 17:00
    М. АндрееваД. Шнайдер
    Э. ПересД. Схюрс
  • Хоккей
    29.04 19:30
    Ак Барс
    Металлург Мг
  • Баскетбол
    29.04 19:30
    ЦСКА
    Енисей
  • Баскетбол
    29.04 20:00
    Локомотив-Кубань
    ПАРМА
  • Футбол
    29.04 22:00
    Атлетико Мадрид
    Арсенал
  • Футбол
    29.04 22:15
    Спортинг
    Тондела
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала