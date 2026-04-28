В "Нижнем Новгороде" объяснили причину отставки Шпилевского

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Генеральный директор футбольного клуба "Нижний Новгород" Виталий Карасев заявил РИА Новости, что в клубе до последнего верили в тренерский штаб белорусского специалиста Алексея Шпилевского, но чувствовали, что команде необходимо придать новый импульс.
Во вторник "Нижний Новгород" объявил об отставке главного тренера команды белоруса Алексея Шпилевского. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе со Шпилевским клуб покинули его помощники Александр Колоцей, Омер Эрбай, Адам Адамос и Христос Пападопулос.
"Главное мерило в спорте, футболе – это результат. На данный момент "Нижний Новгород" на 15-м месте в турнирной таблице – это то, что не устраивает ни руководства клуба, ни команду, ни болельщиков. До последнего верили в тренерский штаб, что удастся выправить ситуацию. Но после матча со "Спартаком" пришли к выводу, что нужны изменения, сотрудничество подошло к концу. Чувствовали, что необходимо встряхнуть команду, придать ей новый импульс, эмоции, энергии", - сказал Карасев.
"Все решения принимаются в интересах нашего клуба, для нас оно сложное. Тем не менее оно в этой ситуации было необходимо", - добавил генеральный директор.
"Нижний Новгород" имеет в активе 22 очка. После воскресного поражения от "Спартака" клуб продлил серию без побед в Российской премьер-лиге до шести матчей и идет на предпоследнем, 15-м месте в таблице за три тура до конца сезона чемпионата страны.
"Впереди три тура до окончания чемпионата. Команда будет прикладывать все усилия, чтобы набрать максимальное количество очков. Наша глобальная цель – сохранение места в РПЛ", - отметил Карасев.