Юрист рассказала, что делать, если на автомобиль упало дерево

Поврежденный автомобиль на одной из улиц в городе Рубежное

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Владельцам автомобилей, которые пострадали от непогоды, необходимо зафиксировать все повреждения машины, а в дальнейшем обращаться в суд или в страховую компанию для получения компенсации, сообщила РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Валентина Бачурина.

"Важно сфотографировать и снять на видео положение автомобиля, повреждения, дорожные знаки, таблички с адресом, окружающую обстановку, разметку, следы повреждения на стволе дерева и автомобиле. Тут работает принцип - чем больше, тем лучше. А затем вызвать полицию", - рассказала юрист.

По словам Бачуриной, согласно статье 1064 Гражданского кодекса РФ , ответственность за ущерб несет лицо, обязанное обеспечивать безопасность на территории. Так, если автомобиль повредило дерево, упавшее во дворе, то ответственность понесет управляющая компания, в парках и скверах - муниципальные службы, на частных территориях - собственники участков.

"Если в происшествии есть вина какого-то лица или организации, например дерево числилось как гнилое и подлежало спилу, но не было удалено вовремя, то виновных могут обязать возместить причиненный ущерб. Либо необходимо самостоятельно взыскивать ущерб через суд", - отметила Бачурина.

Она также пояснила, что владелец авто может получить компенсацию и по КАСКО, однако порой падение дерева не входит в страховой случай - это необходимо уточнять в договоре со страховой компанией.