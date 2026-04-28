Шесть нежилых помещений в Некрасовке выставили на городские торги

© Фото : Пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Шесть нежилых помещений площадью от 55,6 до 94,3 квадратного метра в новых домах в районе Некрасовка выставлены на открытые аукционы, сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.

"Предприниматели могут принять участие в городских торгах по продаже коммерческих помещений, расположенных вблизи парковых зон и водоемов. Сейчас на открытых аукционах доступны шесть нежилых объектов в Некрасовке площадью от 55,6 до 94,3 квадратного метра. Помещения находятся в новых жилых домах на улице Вертолетчиков у озера Черное и парка "Дружба", - отметил Пуртов, его слова приводит пресс-служба ДКП.

В этих помещениях можно разместить кофейни, пункты проката спортивного инвентаря, художественные студии или залы для занятий спортом. Свободное назначение помещений позволяет также организовать магазины товаров повседневного спроса, аптеки или пункты выдачи заказов.

Помещения расположены по адресам: улица Вертолетчиков, дом 2, корпуса 1 и 2. Объекты находятся на первых этажах и имеют отдельные входы. Продавцом недвижимости выступает подведомственное столичному департаменту городского имущества казенное предприятие "Управление гражданского строительства".

Прием заявок на участие в торгах завершится 7 и 13 мая, а аукционы пройдут 18 и 21 мая на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.