Рейтинг@Mail.ru
Киев бравирует террористическими нападениями на гражданских, заявил Небензя - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 28.04.2026
Киев бравирует террористическими нападениями на гражданских, заявил Небензя

Небензя: Киев бравирует террористическими нападениями на гражданских и СМИ

© AP Photo / Seth Wenig — Постпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василий Небензя заявил, что "киевская клика" открыто бравирует террористической практикой нападений на гражданское население, включая представителей СМИ.
  • Небензя подчеркнул, что киевский режим демонстрирует крайние формы нетерпимости, включая запрет оппозиционных СМИ и преследование инакомыслящих.
ООН, 28 апр - РИА Новости. "Киевская клика" открыто бравирует террористической практикой нападений на гражданское население, включая представителей СМИ, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Киевская клика не прекращает террористическую практику нападений на гражданское население, включая журналистов и военкоров, открыто этим бравируя", - сказал Небензя в ходе 48-й сессии Комитета по информации ГА ООН.
В результате атак ВСУ в прошлом году, напомнил он, погибли шесть представителей российской прессы, в 2026 году один корреспондент чудом выжил после удара беспилотника.
"Киевский режим демонстрирует крайние формы нетерпимости: запрещены оппозиционные СМИ, заблокированы тысячи веб-ресурсов, инакомыслящие преследуются. Ненависть ко всему русскому открыто пропагандируется и стимулируется посредством СМИ на всех уровнях", - подчеркнул постпред РФ.
В миреРоссияКиевВасилий НебензяООНВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала