Краткий пересказ от РИА ИИ
- Василий Небензя заявил, что "киевская клика" открыто бравирует террористической практикой нападений на гражданское население, включая представителей СМИ.
- Небензя подчеркнул, что киевский режим демонстрирует крайние формы нетерпимости, включая запрет оппозиционных СМИ и преследование инакомыслящих.
ООН, 28 апр - РИА Новости. "Киевская клика" открыто бравирует террористической практикой нападений на гражданское население, включая представителей СМИ, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В результате атак ВСУ в прошлом году, напомнил он, погибли шесть представителей российской прессы, в 2026 году один корреспондент чудом выжил после удара беспилотника.
"Киевский режим демонстрирует крайние формы нетерпимости: запрещены оппозиционные СМИ, заблокированы тысячи веб-ресурсов, инакомыслящие преследуются. Ненависть ко всему русскому открыто пропагандируется и стимулируется посредством СМИ на всех уровнях", - подчеркнул постпред РФ.