Более 180 тысяч тонн груза доставят за навигацию на красноярский север

09:48 28.04.2026
Более 180 тысяч тонн груза доставят за навигацию на север Красноярского края

Вид с набережной Енисея в Дудинке. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 апр – РИА Новости. Более 180 тысяч тонн жизненно важных грузов, необходимых для отдаленных поселений, доставят за время навигации на север Красноярского края, сообщает пресс-служба Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов региона.
"В предстоящую навигацию по рекам на север Красноярского края планируется доставить более 180 тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов и других жизненно необходимых грузов. Это основной этап северного завоза, от которого зависит стабильное прохождение отопительного сезона и обеспечение отдаленных северных поселений", - говорится в сообщении.
Подготовка к навигации и итоги завершенного зимнего этапа стали главными темами заседания оперативного штаба по вопросам организации северного завоза в крае. В нем приняли участие руководители региональных органов власти, депутаты законодательного собрания края, главы северных муниципалитетов, а также представители предприятий "Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей", "КрасАвиа" и "Красноярскнефтепродукт".
Замгубернатора края Валерий Семенов отметил, что первый этап завоза по зимним автодорогам завершили с перевыполнением плана.
"На январь-апрель мы завезли почти 108% – это более 25 тысяч тонн. Все муниципальные образования справились с задачей. Теперь важно сохранить такой же темп и слаженность в период навигации, где многое зависит как от погодных условий, так и от координации всех участников процесса", – уточнил Семенов.
По информации пресс-службы, основной объем поставок составляет топливо. На Таймыр планируется завезти почти 41 тысячу тонн, в Туруханский округ – более 80 тысяч тонн, включая топливо и социально значимые продовольственные товары. В Эвенкийский округ привезут свыше 24 тысяч тонн, в Енисейский – около 7 тысяч тонн, в Мотыгинский – почти 12 тысяч тонн угля. Отдельно пройдут поставки топлива для нужд авиации и автотранспорта.
О внедрении федеральной системы мониторинга "Северный завоз" доложила заместитель руководителя агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов края Наталья Астахова. Она отметила, что сервис позволит отслеживать исполнение северного завоза на всех этапах, от закупки грузов до их доставки конечному потребителю.
 
