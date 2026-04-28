22:23 28.04.2026 (обновлено: 22:25 28.04.2026)
В Нальчике вспыхнул пожар в коммерческом здании, пострадавших нет

Сотрудник МЧС России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нальчике вспыхнул пожар в двухэтажном коммерческом здании, площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.
  • Пострадавших в результате пожара нет, на месте работают 50 человек и десять единиц техники.
НАЛЬЧИК, 28 апр – РИА Новости. Кровля двухэтажного коммерческого здания горит на 500 квадратных метрах в Нальчике, в результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В 20.58 мск поступило сообщение, что в г. Нальчик по улице Чернышевского произошел пожар. По прибытии установлено, что горит крыша двухэтажного здания на площади 500 "квадратов". В результате пожара пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, на месте работают 50 человек и десять единиц техники.
В пресс-службе отметили, что горит кровля коммерческого здания.
Пожар в строящемся ЖК в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Число погибших при пожаре в московской новостройке увеличилось до восьми
Вчера, 16:06
 
ПроисшествияНальчикМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
