В Нальчике вспыхнул пожар в коммерческом здании

НАЛЬЧИК, 28 апр – РИА Новости. Кровля двухэтажного коммерческого здания горит на 500 квадратных метрах в Нальчике, в результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.