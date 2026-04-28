В Нальчике вспыхнул пожар в коммерческом здании

- В Нальчике вспыхнул пожар в двухэтажном коммерческом здании, площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.
- Пострадавших в результате пожара нет, на месте работают 50 человек и десять единиц техники.
НАЛЬЧИК, 28 апр – РИА Новости. Кровля двухэтажного коммерческого здания горит на 500 квадратных метрах в Нальчике, в результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
По данным МЧС, на месте работают 50 человек и десять единиц техники.
В пресс-службе отметили, что горит кровля коммерческого здания.