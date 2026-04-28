Комитеты ГД активизируют работу по снижению нагрузки на учителей и врачей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам активизировать работу по снижению бюрократической нагрузки на врачей и учителей.
- По словам Володина, соответствующее поручение дано президентом России.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил двум профильным комитетам активизировать работу в рамках подготовки законодательных изменений, необходимых для снижения бюрократической нагрузки на врачей и учителей, сообщила пресс-служба Госдумы.
"Комитетам по охране здоровья и по просвещению поручено проработать во взаимодействии с коллегами из правительства вопросы, касающиеся подготовки законодательных изменений, необходимых для снижения бюрократической нагрузки на врачей и учителей", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
По его словам, важно не затягивать с их принятием.
"Соответствующее поручение дано президентом России", – добавил он.
Председатель Госдумы напомнил, что ранее в его канале на платформе "Макс" прошел опрос, в ходе которого "учителя заявили о том, что бюрократическая нагрузка на них меньше не стала".
"Несмотря на заверения Рособрнадзора об ее снижении в 25 раз, многие педагогические работники не просто утверждают обратное, но и констатируют увеличение бумажной работы. Необходимо принимать решения, об этом же говорит наш президент. Это касается и врачей. Их основная задача – помогать людям", – заключил он.
Президент РФ Владимир Путин ранее по итогам пленарного заседания съезда Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" и встречи с членами бюро правления этой организации и представителями российских деловых кругов поручил правительству РФ совместно с Госдумой до 1 августа обеспечить снижение документационной нагрузки на работников бюджетной сферы, в первую очередь в таких отраслях, как здравоохранение и образование.