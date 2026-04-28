Комитеты ГД активизируют работу по снижению нагрузки на учителей и врачей

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил двум профильным комитетам активизировать работу в рамках подготовки законодательных изменений, необходимых для снижения бюрократической нагрузки на врачей и учителей, сообщила пресс-служба Госдумы.

По его словам, важно не затягивать с их принятием.

Председатель Госдумы напомнил, что ранее в его канале на платформе "Макс" прошел опрос, в ходе которого "учителя заявили о том, что бюрократическая нагрузка на них меньше не стала".