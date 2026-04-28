08:21 28.04.2026
Госдума обсудит снижение бюрократической нагрузки на врачей и учителей

  • Госдума проработает законодательные предложения по снижению бюрократической нагрузки на врачей и учителей.
  • В ходе опроса о бюрократической нагрузке на учителей 65,5% участников отметили, что нагрузка не изменилась, а 29% — что стала больше.
  • В Госдуму также поступают обращения и от медицинского сообщества о проблеме бюрократической нагрузки.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Госдума проработает законодательные предложения по снижению бюрократической нагрузки на врачей и учителей, соответствующая задача поставлена перед профильными думскими комитетами, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
«
"Со своей стороны проработаем предложения по законодательному решению обозначенного вопроса. Соответствующая задача поставлена перед профильными комитетами Государственной Думы. В ближайшее время проинформируем вас о подготовленных законодательных нормах в этой сфере", - написал Володин в своем канале на платформе "Макс".
Он привел результаты опроса о бюрократической нагрузке на учителей, который проходил в его канале в "Макс", где 65,5% участников опроса отметили, что нагрузка не изменилась, а 29% - что стала больше. Кроме того, по словам Володина, в Госдуму поступают обращения от медицинского сообщества о наличии подобной проблемы.
"Все это говорит о необходимости принятия мер по снижению документационной нагрузки в сферах образования и здравоохранения. Такое поручение дано нашим президентом", - добавил председатель Госдумы.
