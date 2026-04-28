Набиуллина рассказала о сложном вызове для ЦБ - РИА Новости, 28.04.2026
11:17 28.04.2026
Набиуллина рассказала о сложном вызове для ЦБ

Набиуллина: нужно выбрать уровень ключевой ставки, который не навредит экономике

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эльвира Набиуллина заявила, что вызов для Банка России заключается в выборе уровня ключевой ставки, который не навредит экономике и остановит "маховик инфляции".
  • Она подчеркнула сложность выбора из-за происходящих в экономике глубоких изменений.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Вызов для Банка России заключается в том, чтобы выбрать такой уровень ключевой ставки, который не навредит экономике и при этом остановит "маховик инфляции", заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Год назад мы встречались, ставка была наша ключевая 21%, мы ее снизили на 6,5 п.п. к сегодняшнему дню. Кому-то может показаться это не очень много, но для нас, наверное, одним из самых непростых было выбрать траекторию ключевой ставки для того, чтобы, с одной стороны, остановить маховик инфляции, который раскручивался, с другой стороны, не навредить возможностям экономики развиваться", - сказала она, выступая на "Альфа-Саммите".
Глава ЦБ подчеркнула, что "это достаточно сложный вызов".
"Хотя может показаться, - ну что там такого - просто снижай себе каждое заседание по полпроцентного пункта ставку. Но почему это сложно? Потому что сейчас в экономике происходят глубокие изменения, которые мы называем структурной трансформацией", - пояснила она.
Банк России по итогам заседания совета директоров в прошлую пятницу снизил ключевую ставку восьмой раз подряд - на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых. Сообщалось, что на заседании рассматривались варианты сохранения ключевой ставки и снижения на 0,5 процентного пункта.
