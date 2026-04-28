Набиуллина рассказала о сложном вызове для ЦБ

"Год назад мы встречались, ставка была наша ключевая 21%, мы ее снизили на 6,5 п.п. к сегодняшнему дню. Кому-то может показаться это не очень много, но для нас, наверное, одним из самых непростых было выбрать траекторию ключевой ставки для того, чтобы, с одной стороны, остановить маховик инфляции, который раскручивался, с другой стороны, не навредить возможностям экономики развиваться", - сказала она, выступая на "Альфа-Саммите".