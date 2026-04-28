Глава ЦБ ответила на обвинения в замедлении роста российской экономики

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Банк России иногда обвиняют в замедлении экономического роста, но у него нет выбора при высокой инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"И иногда нас обвиняют в том, что мы специально замедляем экономический рост. Поверьте мне, у нас, по сути дела, нет выбора", - сказала она, выступая на "Альфа-Саммите".
По ее словам, перегрев экономики не всегда ощущается. "Даже, наверное, не ощущается на уровне отдельных компаний. Но макроданные говорят о том, что в экономике спрос существенно превышает предложение", - добавила Набиуллина.
Банк России по итогам заседания совета директоров в прошлую пятницу снизил ключевую ставку восьмой раз подряд - на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.
ЦБ проводит политику, направленную на возвращение инфляции к целевому уровню 4%. По итогам заседания совета директоров 24 апреля регулятор сохранил прогноз инфляции в России на 2026 год на уровне 4,5-5,5%. Прогноз на 2027 и 2028 годы также сохранился на уровне 4%.
