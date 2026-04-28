Рейтинг@Mail.ru
Глава ЦБ ответила на обвинения в замедлении роста российской экономики - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 28.04.2026
Глава ЦБ ответила на обвинения в замедлении роста российской экономики

Набиуллина: у ЦБ нет выбора действий при высокой инфляции

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Банка России Эльвира Набиуллина
Глава Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Глава Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Банк России иногда обвиняют в замедлении экономического роста, но у него нет выбора при высокой инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"И иногда нас обвиняют в том, что мы специально замедляем экономический рост. Поверьте мне, у нас, по сути дела, нет выбора", - сказала она, выступая на "Альфа-Саммите".
По ее словам, перегрев экономики не всегда ощущается. "Даже, наверное, не ощущается на уровне отдельных компаний. Но макроданные говорят о том, что в экономике спрос существенно превышает предложение", - добавила Набиуллина.
Банк России по итогам заседания совета директоров в прошлую пятницу снизил ключевую ставку восьмой раз подряд - на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.
Ранее в апреле глава регулятора заявляла, что Россия сможет вернуться к целевым значениям инфляции в 4% быстрее, чем человечество вернулось на Луну, для чего потребовалось пятьдесят лет.
ЦБ проводит политику, направленную на возвращение инфляции к целевому уровню 4%. По итогам заседания совета директоров 24 апреля регулятор сохранил прогноз инфляции в России на 2026 год на уровне 4,5-5,5%. Прогноз на 2027 и 2028 годы также сохранился на уровне 4%.
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала