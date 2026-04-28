Глава ЦБ ответила на обвинения в замедлении роста российской экономики

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Банк России иногда обвиняют в замедлении экономического роста, но у него нет выбора при высокой инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"И иногда нас обвиняют в том, что мы специально замедляем экономический рост. Поверьте мне, у нас, по сути дела, нет выбора", - сказала она, выступая на "Альфа-Саммите".