Набиуллина рассказала о дискуссиях о ключевой ставке на повышенных тонах

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Совете директоров ЦБ при обсуждении решений по ключевой ставке нередко возникают споры, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"У нас очень горячие дискуссии идут — иногда на повышенных тонах — по поводу решений, которые нужно принимать. Отголоски этой дискуссии вы можете увидеть в резюме, потому что мы буквально год назад начали публиковать резюме, где мы обсуждаем разные аргументы разных сторон", — рассказала она на "Альфа-Саммите".
Набиуллина подчеркнула, что такой документ готовят и выпускают далеко не все центральные банки в мире.
"Мы считаем, что очень важно быть прозрачными, чтобы была понятна логика принятия нами решений. На какие мы опираемся данные, какие аргументы используем для того, чтобы принимать это решение", — пояснила глава ЦБ.
По ее словам, Банк России понимает ответственность перед страной: он должен выбрать такой уровень ключевой ставки, который не навредит экономике и при этом остановит "маховик инфляции".
В прошлую пятницу регулятор в восьмой раз подряд снизил этот показатель до 14,5% годовых. Как отмечала Набиуллина, на заседании Совета директоров рассматривали вариант сохранить ставку на уровне 15%.