10:37 28.04.2026 (обновлено: 12:21 28.04.2026)
Набиуллина рассказала о дискуссиях о ключевой ставке на повышенных тонах

Набиуллина: в ЦБ горячо дискутируют по ключевой ставке, даже на повышенных тонах

Эльвира Набиуллина. Архивное фото
  • В ЦБ горячо дискутируют по ключевой ставке, даже на повышенных тонах, заявила Набиуллина.
  • Банк России публикует резюме обсуждений, чтобы показать позицию разных сторон.
  • Регулятор должен выбрать такой уровень ставки, который не навредит экономике и при этом остановит "маховик инфляции".
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Совете директоров ЦБ при обсуждении решений по ключевой ставке нередко возникают споры, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"У нас очень горячие дискуссии идут — иногда на повышенных тонах — по поводу решений, которые нужно принимать. Отголоски этой дискуссии вы можете увидеть в резюме, потому что мы буквально год назад начали публиковать резюме, где мы обсуждаем разные аргументы разных сторон", — рассказала она на "Альфа-Саммите".

Набиуллина подчеркнула, что такой документ готовят и выпускают далеко не все центральные банки в мире.
"Мы считаем, что очень важно быть прозрачными, чтобы была понятна логика принятия нами решений. На какие мы опираемся данные, какие аргументы используем для того, чтобы принимать это решение", — пояснила глава ЦБ.

По ее словам, Банк России понимает ответственность перед страной: он должен выбрать такой уровень ключевой ставки, который не навредит экономике и при этом остановит "маховик инфляции".
В прошлую пятницу регулятор в восьмой раз подряд снизил этот показатель до 14,5% годовых. Как отмечала Набиуллина, на заседании Совета директоров рассматривали вариант сохранить ставку на уровне 15%.
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияКлючевая ставка
 
 
