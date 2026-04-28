Мостовой ответил людям, отправляющим Акинфеева на пенсию

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что ему жаль, что вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев не проверил свои силы в европейских клубах, но решение о продолжении или завершении своей карьеры должен принимать только он сам.