Мостовой ответил людям, отправляющим Акинфеева на пенсию

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил РИА Новости, что ему жаль, что вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев не проверил свои силы в европейских клубах, но решение о продолжении или завершении своей карьеры должен принимать только он сам.
В понедельник Акинфеев сообщил, что из-за травмы не сыграет до конца сезона-2025/26. Голкипер отметил, что профессиональную карьеру он не завершает, а будет делать все, чтобы вылечиться, восстановиться и набрать форму к новому сезону.
"Такие люди, которые много лет отдавали жизнь спорту, выкладывались, должны заканчивать карьеру тогда, когда решат сами, а не когда кто-то из экспертов начинает что-то говорить. Ясно, что физически и психологически уже может быть посложнее, но мы все через это проходили. Многие сейчас будут что-то говорить, но кроме самого Игоря никто не знает, когда ему лучше заканчивать карьеру. Жалко, что Игорь не поиграл в Европе, но был предан одной команде", - сказал Мостовой.