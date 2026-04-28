Россиянам рассказали, как не пострадать от вредоносного ПО
12:07 28.04.2026 (обновлено: 12:08 28.04.2026)
Россиянам рассказали, как не пострадать от вредоносного ПО

МВД перечислило правила, помогающие избежать потери денег из-за вредоносного ПО

© Depositphotos.com / leungchopan — Девушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МВД Ирина Волк перечислила правила защиты от вредоносного ПО.
  • Нельзя устанавливать приложения, полученные через соцсети, мессенджеры или СМС, и менять систему бесконтактных платежей банковской карты по указаниям неизвестных.
  • Не следует прикладывать телефон с NFC-модулем к банкомату и вводить новый пин-код по просьбе неизвестных, а при потере денег нужно немедленно сообщить в банк и полицию.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Необходимо соблюдать несколько правил, чтобы не пострадать от вредоносного программного обеспечения, с помощью которого злоумышленники передают файлы, содержащие образы подконтрольных им банковских карт, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Не устанавливайте приложения, которые вам направили через социальные сети, мессенджеры или ссылкой в СМС. Не соглашайтесь менять систему бесконтактных платежей вашей банковской карты на какую-либо другую", - написала она в своем канале на платформе "Макс".

Волк добавила, что нельзя по просьбе неизвестных прикладывать телефон с NFC-модулем к банкомату и вводить на его клавиатуре направленный злоумышленниками новый пин-код. При потере денег следует немедленно сообщить в банк и полицию.
Технологии, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, мошенники
 
 
