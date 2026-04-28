Россиянам рассказали, как не пострадать от вредоносного ПО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МВД Ирина Волк перечислила правила защиты от вредоносного ПО.
- Нельзя устанавливать приложения, полученные через соцсети, мессенджеры или СМС, и менять систему бесконтактных платежей банковской карты по указаниям неизвестных.
- Не следует прикладывать телефон с NFC-модулем к банкомату и вводить новый пин-код по просьбе неизвестных, а при потере денег нужно немедленно сообщить в банк и полицию.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Необходимо соблюдать несколько правил, чтобы не пострадать от вредоносного программного обеспечения, с помощью которого злоумышленники передают файлы, содержащие образы подконтрольных им банковских карт, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Не устанавливайте приложения, которые вам направили через социальные сети, мессенджеры или ссылкой в СМС. Не соглашайтесь менять систему бесконтактных платежей вашей банковской карты на какую-либо другую", - написала она в своем канале на платформе "Макс".
Волк добавила, что нельзя по просьбе неизвестных прикладывать телефон с NFC-модулем к банкомату и вводить на его клавиатуре направленный злоумышленниками новый пин-код. При потере денег следует немедленно сообщить в банк и полицию.