В Белоруссии рассказали о новой схеме, используемой телефонными мошенниками - РИА Новости, 28.04.2026
11:18 28.04.2026
В Белоруссии рассказали о новой схеме, используемой телефонными мошенниками

В Белоруссии телефонные мошенники стали использовать для обмана посылки с обувью

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МИНСК, 28 апр - РИА Новости. Телефонные мошенники начали использовать в Белоруссии новый способ обмана граждан и вовлечения их в работу курьерами - теперь деньги передают в посылках с обувью, сообщило местное МВД.
В ведомстве рассказали о задержании 21-летнего минчанина, который стал жертвой обмана телефонных мошенников и был вовлечен в преступную деятельность. Он забирал по указанию аферистов из отделений почты посылки с обувью.
Молодой человек получил письмо якобы от "Белпочты" и продиктовал злоумышленникам код из SMS. После этого ему позвонили в мессенджере под видом правоохранителей и сообщили, что подозревают в дроппинге - соучастии в преступлении, когда человека используют как посредника для вывода или обналичивания украденных денег.
Чтобы избежать уголовной ответственности, ему велели выполнять "секретные задания", сообщили в МВД. По данным ведомства, сначала фигурант перевел на криптокошелек аферистов свыше 20 тысяч белорусских рублей (более 530 тысяч рублей). Часть денег он получил в кредит, еще часть взял у бабушки и незнакомой пенсионерки.
«
"Затем по заданию кураторов в отделении "Белпочты" получил минимум шесть посылок с обувью. Под стельками были спрятаны деньги обманутых белорусов, которые думали, что декларируют свои сбережения. Таким способом он получил около 80 тысяч рублей (чуть более 2 миллионов 100 тысяч рублей), которые также перечислил на криптокошелек мошенников. По всем фактам проводится проверка", - проинформировали в МВД.
Там также призвали граждан не соглашаться выполнять требования неизвестных собеседников забирать у незнакомцев посылки с деньгами или неизвестным содержимым. Получив такую просьбу, следует немедленно прекратить разговор и сообщить об этом в милицию, призвали в МВД.
Посетитель у регистрационного стола в поликлинике - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В МВД раскрыли новую схему мошенничества со сдачей анализов
9 октября 2025, 02:39
 
