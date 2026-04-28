В Белоруссии рассказали о новой схеме, используемой телефонными мошенниками

МИНСК, 28 апр - РИА Новости. Телефонные мошенники начали использовать в Белоруссии новый способ обмана граждан и вовлечения их в работу курьерами - теперь деньги передают в посылках с обувью, сообщило местное МВД.

В ведомстве рассказали о задержании 21-летнего минчанина, который стал жертвой обмана телефонных мошенников и был вовлечен в преступную деятельность. Он забирал по указанию аферистов из отделений почты посылки с обувью.

Молодой человек получил письмо якобы от "Белпочты" и продиктовал злоумышленникам код из SMS. После этого ему позвонили в мессенджере под видом правоохранителей и сообщили, что подозревают в дроппинге - соучастии в преступлении, когда человека используют как посредника для вывода или обналичивания украденных денег.

Чтобы избежать уголовной ответственности, ему велели выполнять "секретные задания", сообщили в МВД. По данным ведомства, сначала фигурант перевел на криптокошелек аферистов свыше 20 тысяч белорусских рублей (более 530 тысяч рублей). Часть денег он получил в кредит, еще часть взял у бабушки и незнакомой пенсионерки.

« "Затем по заданию кураторов в отделении "Белпочты" получил минимум шесть посылок с обувью. Под стельками были спрятаны деньги обманутых белорусов, которые думали, что декларируют свои сбережения. Таким способом он получил около 80 тысяч рублей (чуть более 2 миллионов 100 тысяч рублей), которые также перечислил на криптокошелек мошенников. По всем фактам проводится проверка", - проинформировали в МВД.