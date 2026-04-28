Россиянам рассказали, как мошенники используют мобильные игры

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мошенники регулярно используют мобильные игры как стартовую площадку для атаки, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Мобильные игры регулярно используются злоумышленниками как стартовая площадка для атаки. В зоне риска находятся не только дети, но и взрослые пользователи", - говорится в сообщении

В качестве примера правоохранители привели жительницу Биробиджана , которая во время игры на смартфоне увидела всплывающее рекламное окно, где обещали лёгкий заработок в рамках государственной программы. Женщина ввела свои данные, после чего ей тут же позвонил "консультант". Ей продемонстрировали фейковую биржу, убедили внести деньги через банкомат, а затем привлечь средства подруги и родственницы для оплаты несуществующего налога.

"В итоге одна игра привела к потере более четырёх миллионов рублей. Кроме того, на имя подруги были оформлены кредиты, а аккаунт самой потерпевшей на портале "Госуслуги" оказался взломан", - отмечается в сообщении.

Как добавили в ведомстве, подобные сценарии не ограничиваются темой выплат - в рекламе могут использоваться любые актуальные предлоги - заработок, инвестиции, услуги, компенсации, социальная поддержка.