В Подмосковье задержали курьеров мошенников, похитивших 70 миллионов рублей
07:45 28.04.2026 (обновлено: 10:52 28.04.2026)
В Подмосковье задержали курьеров мошенников

В Подмосковье задержали курьеров мошенников, похитивших 70 миллионов рублей

© Подмосковная полиция/Telegram
Полицейские задержали троих курьеров мошенников в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© Подмосковная полиция/Telegram
Полицейские задержали троих курьеров мошенников в Подмосковье
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье задержали троих курьеров телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки 70 миллионов рублей.
  • Пенсионерка передала деньги, следуя указаниям мошенников, которые представились сотрудником казначейства и убедили ее в необходимости декларирования денежных средств.
  • Следователем возбуждено уголовное дело по статье 159 УК России, а мытищинским городским судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Полицейские задержали троих курьеров телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки 70 миллионов рублей, сообщает подмосковная полиция.
"Полицейские МУ МВД России "Мытищинское" задержали троих курьеров телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки 70 миллионов рублей", — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
По предварительным данным, местной жительнице в мессенджере поступило сообщение якобы из домового чата о необходимости проверить счетчики. Для этого требовалось перейти по ссылке, что женщина и сделала. После этого ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником казначейства. Он сообщил о необходимости декларирования денежных средств больше 100 тысяч рублей. Пенсионерка, следуя указаниям звонившего, передала подошедшей к ее дому женщине пять миллионов рублей, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
Позже аферисты убедили потерпевшую снять деньги с банковских счетов и аналогичным образом передать 35 миллионов рублей мужчине-курьеру, а через несколько дней еще 30 миллионов рублей другой пожилой гражданке, также выполнявшей роль посыльного. После этого пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, уточнила представительница МВД.
Следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 159 УК России.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых, выполнявших в преступной схеме роль курьеров", — добавила Петрова.
Со слов задержанных, их самих обманули мошенники: под предлогом погашения якобы оформленных на имена граждан кредитов злоумышленники убедили их встречаться с гражданами и забирать денежные средства.
Отмечается, что в настоящее время мытищинским городским судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
ПроисшествияРоссияТатьяна ПетроваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская область (Подмосковье)
 
 
