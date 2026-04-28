В Подмосковье задержали курьеров мошенников

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Полицейские задержали троих курьеров телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки 70 миллионов рублей, сообщает подмосковная полиция.
"Полицейские МУ МВД России "Мытищинское" задержали троих курьеров телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки 70 миллионов рублей", — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
По предварительным данным, местной жительнице в мессенджере поступило сообщение якобы из домового чата о необходимости проверить счетчики. Для этого требовалось перейти по ссылке, что женщина и сделала. После этого ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником казначейства. Он сообщил о необходимости декларирования денежных средств больше 100 тысяч рублей. Пенсионерка, следуя указаниям звонившего, передала подошедшей к ее дому женщине пять миллионов рублей, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.
Позже аферисты убедили потерпевшую снять деньги с банковских счетов и аналогичным образом передать 35 миллионов рублей мужчине-курьеру, а через несколько дней еще 30 миллионов рублей другой пожилой гражданке, также выполнявшей роль посыльного. После этого пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, уточнила представительница МВД.
Следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 159 УК России.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали троих подозреваемых, выполнявших в преступной схеме роль курьеров", — добавила Петрова.
Со слов задержанных, их самих обманули мошенники: под предлогом погашения якобы оформленных на имена граждан кредитов злоумышленники убедили их встречаться с гражданами и забирать денежные средства.
Отмечается, что в настоящее время мытищинским городским судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.