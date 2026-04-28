В МВД рассказали, откуда чаще всего звонят телефонные мошенники

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Наибольший поток звонков телефонных мошенников фиксируется с Украины, а также из стран Юго-Восточной Азии, рассказал РИА Новости заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев.
"Основной поток звонков от телефонных мошенников зафиксирован с Украины. Также фиксируются звонки из Юго-Восточной Азии – с острова Бали (Индонезия), Таиланда, Камбоджи", - сказал он.
По его словам, почти все колл-центры мошенников курируются с Украины.
