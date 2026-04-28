01:20 28.04.2026
В IT-компании рассказали о новом виде мошенничества в японских соцсетях

Аферисты в Японии под видом владельца фирмы просят сотрудников создать группу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Японии появился новый вид мошенничества в социальных сетях.
  • Мошенники рассылают сотрудникам письма якобы от руководства с просьбой создать группу в мессенджере и прислать QR-код этой группы.
  • Под различными предлогами сотрудников заставляют осуществить денежный перевод на указанный мошенниками счет.
ТОКИО, 28 апр - РИА Новости. Мошенники в Японии придумали новый способ хищения денег: под видом владельца или руководителя фирмы они рассылают письма ее сотрудникам и просят создать группу в популярных в этой стране соцсетях, после чего под различными "рабочими" предлогами заставляют перевести деньги на указанный счет, сообщил РИА Новости генеральный директор антивирусной компании "Доктор Веб" Борис Шаров.
"Нескольким сотрудникам приходит мейл (электронное письмо - ред.) якобы от руководства с просьбой создать закрытую корпоративную группу в мессенджере - обязательно с участием бухгалтера или руководителя финансового отдела - после чего прислать QR-код этой группы, чтобы "начальник" мог к ней присоединиться", - рассказал Шаров.
Доверие сотрудников в таких случаях обуславливается их уверенностью в том, что они имеют дело с рабочей группой, знают ее участников и могут обсуждать в чате внутренние рабочие вопросы.
"Далее под тем или иным "рабочим" предлогом сотрудника заставляют осуществить денежный перевод, например, под видом оплаты каких-то услуг или товаров", - пояснил Шаров.
Такие случаи получили в последние месяцы свое распространение в Японии, и также, как и в России, главный инструмент аферистов - это завоевание доверия жертв.
"В чем-то это похоже на действия мошенников в России, главным и наиболее действенным оружием которых является завоевание доверия жертвы. Один из эффективных способов - обращения и просьбы от имени начальника", - подчеркнул Шаров.
