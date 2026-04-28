В Мордовии обсудили доступность жилья для семей с детьми

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Обеспечение доступности жилья и транспортной инфраструктуры для семей с детьми обсудили на заседании комиссии Госсовета по направлению "Семья" под председательством главы Мордовии Артема Здунова, сообщает пресс-служба главы республики.

Открывая заседание в Москве, Здунов подчеркнул, что жилищные условия, доступность и показатели обеспеченности жильем – это ключевые факторы для семей при принятии решения о рождении ребенка.

"Очень много исследований по этому вопросу, мы собрали мнения и предложения экспертов и регионов, провели обсуждение ограничивающих факторов, которые обозначают конкретные люди. Среди основных: общее увеличение стоимости жилья; высокий процент первоначального взноса; изменения условий семейной ипотеки; возможность списания ипотечного долга при рождении большего количества детей в семье; возможность использовать семейную и иные виды ипотечных программ для покупки жилья на вторичном рынке", - приводятся в сообщении слова Здунова.

Он поделился опытом Мордовии, где работает региональная программа предоставления квартир в найм с правом последующего выкупа для семей, родивших ребенка и работающих в бюджетной сфере. Также Мордовия остается единственным регионом страны, где при рождении каждого ребенка семье списывается часть ипотечного кредита, а при рождении четвертого ребенка он погашается полностью. Кроме того, в конце 2025 года в столице Мордовии заработало городское семейное такси.

Важное направление, которому было уделено внимание в ходе заседания, – возможность дифференциации ипотечной ставки и максимального размера кредита, прежде всего, в зависимости от количества детей в семье.

Замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин отметил, что на реализацию программы для молодых семей из федерального бюджета ежегодно выделяется около 4 миллиардов рублей. При этом важнейшими остаются меры поддержки, которые внедряются в субъектах.

"Регионы, которые считают демографическую задачу приоритетной, реализуют свои дополнительные меры поддержки. Это хорошо видно на примере Мордовии. Проанализировав около 190 практик субъектов, можно с уверенность сказать: не нужно изобретать что-то новое, а использовать уже имеющиеся региональные меры поддержки, совершенствовать их и распространять на страну", - сказал Стасишин.

Первый заместитель министра транспорта России Константин Пашков отметил, что наметился хороший сдвиг на семейноцентричность при развитии транспортной инфраструктуры. Транспортные компании активно реализуют различные льготы для детей. Это сказалось на увеличении детского пассажиропотока: каждый 11-й пассажир в авиатранспорте - ребенок, каждый пятый – в поездах и электричках. В ходе обсуждения было принято решение о выработке регламента по созданию на объектах транспортной инфраструктуры комнат матери и ребенка, а также о проведении конкурса вокзалов по критериям семейноцентричности.

Генеральный директор АНО "Институт научно-общественной экспертизы" Сергей Рыбальченко напомнил, что экспертному составу комиссии во взаимодействии с Общественной палатой РФ поручено провести проверку транспортной инфраструктуры на предмет доступности для семей с детьми. Разрабатываются чек-листы для оценки транспортной инфраструктуры отдельно для аэровокзалов, железнодорожных и автовокзалов, портов на наличие и оснащение комнат матери и ребенка, игровых зон для детей, возможности сопровождения сотрудниками вокзалов семей с детьми, наличие удобных парковочных мест, отдельных стоек регистрации.