Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о значении установления контроля над Землянками
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 28.04.2026 (обновлено: 13:22 28.04.2026)
В Минобороны рассказали о значении установления контроля над Землянками

МО: установление контроля над Землянками расширяет полосу безопасности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Установление контроля над населенным пунктом Землянки Харьковской области способствует расширению полосы безопасности вдоль границы России.
  • В ходе боев за Землянки штурмовые группы 69-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север" зашли и закрепились в селе, после чего начались действия по уничтожению огневых точек и опорных пунктов противника.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Установление контроля над населенным пунктом Землянки Харьковской области способствует расширению полосы безопасности вдоль границы России, сообщило Минобороны России.
Об установлении контроле над Землянками в результате действий подразделений группировки войск "Север" ведомство сообщило во вторник, 28 апреля.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Землянки в Харьковской области
Подразделения группировки войск Север освободили Землянки в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Землянки в Харьковской области
"Установление контроля над населенным пунктом Землянки Харьковской области способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границы. Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - говорится в сообщении.
Ведомство рассказало, что сначала в ходе боев за Землянки штурмовые группы 69-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север" зашли и закрепились в селе, а затем расчеты артиллерии и ударных БПЛА войск беспилотных систем уничтожали огневые точки, опорные пункты и подходящие резервы украинских националистов. Выдавив противника за пределы населенного пункта, военнослужащие приступили к зачистке зданий и подвальных помещений, а инженерные группы – к разминированию местности от взрывоопасных предметов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала