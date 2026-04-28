Краткий пересказ от РИА ИИ
- Установление контроля над населенным пунктом Землянки Харьковской области способствует расширению полосы безопасности вдоль границы России.
- В ходе боев за Землянки штурмовые группы 69-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север" зашли и закрепились в селе, после чего начались действия по уничтожению огневых точек и опорных пунктов противника.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Установление контроля над населенным пунктом Землянки Харьковской области способствует расширению полосы безопасности вдоль границы России, сообщило Минобороны России.
Об установлении контроле над Землянками в результате действий подразделений группировки войск "Север" ведомство сообщило во вторник, 28 апреля.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Землянки в Харьковской области
"Установление контроля над населенным пунктом Землянки Харьковской области способствует расширению полосы безопасности вдоль российской границы. Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - говорится в сообщении.
Ведомство рассказало, что сначала в ходе боев за Землянки штурмовые группы 69-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север" зашли и закрепились в селе, а затем расчеты артиллерии и ударных БПЛА войск беспилотных систем уничтожали огневые точки, опорные пункты и подходящие резервы украинских националистов. Выдавив противника за пределы населенного пункта, военнослужащие приступили к зачистке зданий и подвальных помещений, а инженерные группы – к разминированию местности от взрывоопасных предметов.
