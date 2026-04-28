В Минобороны рассказали о значении установления контроля над Землянками

Ведомство рассказало, что сначала в ходе боев за Землянки штурмовые группы 69-й мотострелковой дивизии группировки войск "Север" зашли и закрепились в селе, а затем расчеты артиллерии и ударных БПЛА войск беспилотных систем уничтожали огневые точки, опорные пункты и подходящие резервы украинских националистов. Выдавив противника за пределы населенного пункта, военнослужащие приступили к зачистке зданий и подвальных помещений, а инженерные группы – к разминированию местности от взрывоопасных предметов.