Мишустин назвал главные цели системы подготовки кадров

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал главные цели в работе системы подготовки кадров в России, речь идет о создании условий для того, чтобы каждый молодой человек мог найти дело по душе.

"Главное для нас - создать условия, чтобы каждый молодой человек в нашей стране мог найти дело по душе, соответствующее его талантам, знаниям, способностям, а его навыки отвечали запросам работодателей и экономики в целом. На это мы нацелили всю систему подготовки кадров", - заявил Мишустин.