МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал цифровые платформы неотъемлемой частью экономики, которые помогают оптимизировать и автоматизировать ряд процессов.

Мишустин во вторник открыл федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" в Москве

Премьер отметил, что такие автоматизированные процессы как цифровизация, развитие искусственного интеллекта и роботизация затрагивают все сферы жизнедеятельности - от медицины до сельского хозяйства, от производства до государственного управления. По его словам, нельзя стать специалистом в системах автоматизации без знания фундаментальных наук, на которых основаны алгоритмы искусственного интеллекта.

"Цифровые платформы стали такой уже неотъемлемой частью многих отраслей, помогая оптимизировать и автоматизировать процессы", - сказал Мишустин в ходе своего выступления "Возможности профессионального развития в России . Найди путь к успеху!".

Он добавил, что страны, которые научились создавать инновации и обеспечивать их массовое применение, выходят в лидеры. Так, благодаря достижениям фундаментальных наук, на российских предприятиях внедряются промышленные роботы: за прошлый год их число выросло более чем в полтора раза.

"Ведь более эффективное использование энергии, более производительное и дешевое изменение материи - вещества, света, звука, радиоволны, более ответственное взаимодействие с природой - всё в конечном итоге отражается на качестве жизни людей", - заключил Мишустин.