Мишустин назвал цифровые платформы неотъемлемой частью экономики - РИА Новости, 28.04.2026
12:46 28.04.2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 28.04.2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал цифровые платформы неотъемлемой частью экономики.
  • Мишустин отметил, что автоматизированные процессы, такие как цифровизация, развитие искусственного интеллекта и роботизация, затрагивают все сферы жизнедеятельности.
  • Благодаря достижениям фундаментальных наук на российских предприятиях внедряются промышленные роботы, и за прошлый год их число выросло более чем в полтора раза.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал цифровые платформы неотъемлемой частью экономики, которые помогают оптимизировать и автоматизировать ряд процессов.
Мишустин во вторник открыл федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" в Москве.
Мирный атом остается надежным источником чистой энергии, заявил Мишустин
Вчера, 12:44
Премьер отметил, что такие автоматизированные процессы как цифровизация, развитие искусственного интеллекта и роботизация затрагивают все сферы жизнедеятельности - от медицины до сельского хозяйства, от производства до государственного управления. По его словам, нельзя стать специалистом в системах автоматизации без знания фундаментальных наук, на которых основаны алгоритмы искусственного интеллекта.
"Цифровые платформы стали такой уже неотъемлемой частью многих отраслей, помогая оптимизировать и автоматизировать процессы", - сказал Мишустин в ходе своего выступления "Возможности профессионального развития в России. Найди путь к успеху!".
Он добавил, что страны, которые научились создавать инновации и обеспечивать их массовое применение, выходят в лидеры. Так, благодаря достижениям фундаментальных наук, на российских предприятиях внедряются промышленные роботы: за прошлый год их число выросло более чем в полтора раза.
"Ведь более эффективное использование энергии, более производительное и дешевое изменение материи - вещества, света, звука, радиоволны, более ответственное взаимодействие с природой - всё в конечном итоге отражается на качестве жизни людей", - заключил Мишустин.
Первый федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки Общества "Знание". За пять лет прошло уже десять марафонов, в рамках которых состоялось более 1,6 тысячи встреч молодежи с выдающимися людьми. Мероприятие организовано в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
ИИ в 2025 году создал больше контента, чем люди, заявил Орешкин
Вчера, 12:01
 
