Миронов предложил упростить правила организации автопарковок для инвалидов

Места для парковки автомобилей инвалидов на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Миронов предложил выделять парковочные места для автомобилей инвалидов в границах придомовых территорий без решения общего собрания собственников жилья.

Поправки в соответствующие законы будут внесены на рассмотрение Госдумы.

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил выделять парковочные места для автомобилей инвалидов в границах придомовых территории без решения общего собрания собственников жилья.

Поправки в закон "О социальной защите инвалидов" и закон "Об организации дорожного движения" будут внесены на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Настоящим проектом федерального закона предлагается установить нормы об обязательном выделении мест для транспортных средств инвалидов на паковках в границах придомовой территории без решения общего собрания собственников", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что по закону решение о создании парковочных пространств принимают местные власти с учётом мнения граждан. И для выделения парковочных мест для инвалидного транспорта во дворах, по его словам, требуется согласие не менее двух третей собственников жилья, но они не всегда поддерживают это решение, и поэтому у инвалидов возникают трудности с парковой своего транспорта.