Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил упростить правила организации автопарковок для инвалидов - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:31 28.04.2026
Миронов предложил упростить правила организации автопарковок для инвалидов

Миронов предложил выделять парковочные места для инвалидов без решения собрания

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Места для парковки автомобилей инвалидов на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Места для парковки автомобилей инвалидов на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Миронов предложил выделять парковочные места для автомобилей инвалидов в границах придомовых территорий без решения общего собрания собственников жилья.
  • Поправки в соответствующие законы будут внесены на рассмотрение Госдумы.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил выделять парковочные места для автомобилей инвалидов в границах придомовых территории без решения общего собрания собственников жилья.
Поправки в закон "О социальной защите инвалидов" и закон "Об организации дорожного движения" будут внесены на рассмотрение Госдумы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Настоящим проектом федерального закона предлагается установить нормы об обязательном выделении мест для транспортных средств инвалидов на паковках в границах придомовой территории без решения общего собрания собственников", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что по закону решение о создании парковочных пространств принимают местные власти с учётом мнения граждан. И для выделения парковочных мест для инвалидного транспорта во дворах, по его словам, требуется согласие не менее двух третей собственников жилья, но они не всегда поддерживают это решение, и поэтому у инвалидов возникают трудности с парковой своего транспорта.
По его словам, такие проблемы характерны для крупных городов с плотной застройкой.
ОбществоСергей Миронов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала