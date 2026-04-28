Медсестра и мать шестерых детей из Иваново полгода спасала бойцов на СВО

БРЯНСК, 28 апр – РИА Новости. Медсестра городской клинической больницы №7 города Иваново и мать шестерых детей Виктория Горбанева провела полгода в зоне спецоперации, помогая спасать жизни бойцов, сообщили в медучреждении.

На странице больницы в соцсети " ВКонтакте " отмечается, что по сути медработник на фронте тот же боец, он проходит занятия по тактической подготовке на полигоне, обучается стрельбе, штурмованию, но у него иные задачи - найти раненых и незамедлительно оказать им первую помощь, эвакуировать в стабилизационный пункт, а потом - в госпиталь.

"Наложить жгуты, сделать перевязки, обезболить - это достаточно просто, потому что я всю жизнь занимаюсь этим... Намного сложней морально, потому что нужно подбодрить и успокоить раненых, даже когда не уверена в хорошем исходе. А еще тяжело физически: любое перемещение в полной экипировке, и целый день ты в движении", - приводятся в сообщении слова Горбаневой.

Как рассказала медсестра, она ночевала примерно в двух километрах от линии фронта в подвалах. И даже под землей постоянно слышала звуки взрывов и летающих дронов. Поэтому теперь Горбанева ценит тишину.

"Сейчас я постоянно прислушиваюсь к тишине, и это очень непривычно… Как никто другой я знаю цену этой тишине", - цитирует больница медсестру.