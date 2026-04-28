Мэр Уфы, задержанный за превышение полномочий, возглавил город в 2022 году

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Задержанный по делу об особо крупной взятке и превышении должностных полномочий мэр Уфы Ратмир Мавлиев занимает должность с 2022 года, выяснило РИА Новости, изучив открытые данные.
Мавлиев был назначен исполняющим обязанности главы администрации Уфы зимой 2022 года. В марте того же года его избрали мэром города. До этого Мавлиев был главой Нефтекамска.
Как ранее сообщил СК РФ, Мавлиев подозревается в превышении должностных полномочии и получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он и еще трое фигурантов организовали незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1300 квадратных метров, расположенного на территории одного из санаториев Уфы.