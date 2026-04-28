Мэра Уфы Мавлиева задержали на 48 часов

Краткий пересказ от РИА ИИ
УФА, 28 апр – РИА Новости. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, подозреваемый в коррупции, задержан на 48 часов, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии.
"Он задержан на 48 часов. Решается вопрос о мере пресечения, пока неизвестно, о каком суде идет речь", - сказали в СУСК.
Как ранее сообщил СК РФ, Мавлиев подозревается в превышении должностных полномочии и получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он и еще трое фигурантов организовали незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1300 квадратных метров, расположенного на территории одного из санаториев Уфы.