Мэра Уфы Мавлиева задержали на 48 часов - РИА Новости, 28.04.2026
12:16 28.04.2026 (обновлено: 12:31 28.04.2026)
Мэра Уфы Мавлиева задержали на 48 часов

СУСК: подозреваемого в коррупции мэра Уфы Мавлиева задержали на 48 часов

© СК России/MaxЗадержание Ратмира Мавлиева
Задержание Ратмира Мавлиева - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© СК России/Max
Задержание Ратмира Мавлиева
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэра Уфы Ратмира Мавлиева задержали на 48 часов.
  • Он подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.
УФА, 28 апр – РИА Новости. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, подозреваемый в коррупции, задержан на 48 часов, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Башкирии.
«
"Он задержан на 48 часов. Решается вопрос о мере пресечения, пока неизвестно, о каком суде идет речь", - сказали в СУСК.
Как ранее сообщил СК РФ, Мавлиев подозревается в превышении должностных полномочии и получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он и еще трое фигурантов организовали незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1300 квадратных метров, расположенного на территории одного из санаториев Уфы.
Уфа - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
