ВС Мали и "Африканский корпус" покинули опорный пункт в Кидале

- Военнослужащие ВС Мали и "Африканского корпуса" покинули опорный пункт в Кидале по решению руководства Республики.
- 25 апреля незаконные вооруженные формирования численностью около 12 тысяч человек предприняли попытку государственного переворота.
- Подразделения "Африканского корпуса" им невосполнимые потери, не позволив совершить задуманное.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Военнослужащие ВС Мали и "Африканского корпуса" покинули опорный пункт в Кидале по решению руководства Республики, сообщило Минобороны России.
Ранее ведомство сообщило, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования группировок в Мали численностью порядка 12 тысяч человек предприняли попытку вооруженного государственного переворота. Подготовка боевиков велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Подразделения "Африканского корпуса" ВС РФ нанесли превосходящим силам противника в Мали невосполнимые потери, не позволив совершить госпереворот. При этом отряд "Африканского корпуса" в Кидале в Мали более суток вел бои в полном окружении, отразил четыре массированные атаки террористов.
"В настоящее время по решению руководства Республики Мали военнослужащие ВС Мали и "Африканского корпуса" покинули опорный пункт в городе Кидаль", - говорится в сообщении оборонного ведомства.