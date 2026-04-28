ВС Мали и "Африканский корпус" покинули опорный пункт в Кидале

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Военнослужащие ВС Мали и "Африканского корпуса" покинули опорный пункт в Кидале по решению руководства Республики, сообщило Минобороны России.

"В настоящее время по решению руководства Республики Мали военнослужащие ВС Мали и "Африканского корпуса" покинули опорный пункт в городе Кидаль", - говорится в сообщении оборонного ведомства.