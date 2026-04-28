ВС Мали и "Африканский корпус" покинули опорный пункт в Кидале
14:37 28.04.2026
ВС Мали и "Африканский корпус" покинули опорный пункт в Кидале

ВС Мали и "Африканский корпус" по решению власти покинули опорный пункт в Кидале

Госпереворот в Мали предотвратили подразделения "Африканского корпуса"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие ВС Мали и "Африканского корпуса" покинули опорный пункт в Кидале по решению руководства Республики.
  • 25 апреля незаконные вооруженные формирования численностью около 12 тысяч человек предприняли попытку государственного переворота.
  • Подразделения "Африканского корпуса" им невосполнимые потери, не позволив совершить задуманное.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Военнослужащие ВС Мали и "Африканского корпуса" покинули опорный пункт в Кидале по решению руководства Республики, сообщило Минобороны России.
Ранее ведомство сообщило, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования группировок в Мали численностью порядка 12 тысяч человек предприняли попытку вооруженного государственного переворота. Подготовка боевиков велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Подразделения "Африканского корпуса" ВС РФ нанесли превосходящим силам противника в Мали невосполнимые потери, не позволив совершить госпереворот. При этом отряд "Африканского корпуса" в Кидале в Мали более суток вел бои в полном окружении, отразил четыре массированные атаки террористов.
"В настоящее время по решению руководства Республики Мали военнослужащие ВС Мали и "Африканского корпуса" покинули опорный пункт в городе Кидаль", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
