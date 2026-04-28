"Африканский корпус" продолжит работу в Мали - РИА Новости, 28.04.2026
14:33 28.04.2026 (обновлено: 14:44 28.04.2026)
"Африканский корпус" продолжит работу в Мали

МО РФ: "Африканский корпус" продолжит работу в Мали и готов к отражению атак

© Минобороны РоссииГоспереворот в Мали предотвратили подразделения "Африканского корпуса"
Госпереворот в Мали предотвратили подразделения Африканского корпуса - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© Минобороны России
Госпереворот в Мали предотвратили подразделения "Африканского корпуса"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения "Африканского корпуса" ВС РФ продолжают выполнение задач в Мали и находятся в готовности к отражению атак боевиков.
  • Противник не отказался от своих агрессивных намерений и осуществляет перегруппировку, обстановка в Республике остается сложной.
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Подразделения "Африканского корпуса" ВС РФ продолжают выполнение задач в Мали, находятся в готовности к отражению атак боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее ведомство сообщило, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования группировок в Мали численностью порядка 12 тысяч человек предприняли попытку вооруженного государственного переворота. Подготовка боевиков велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Подразделения "Африканского корпуса" ВС РФ нанесли превосходящим силам противника в Мали невосполнимые потери, не позволив совершить госпереворот.
В то же время противник не отказался от своих агрессивных намерений и осуществляет перегруппировку. Обстановка в Республике продолжает оставаться сложной, отметили в МО РФ.
"Подразделения "Африканского корпуса" Вооруженных Сил России продолжают выполнение поставленных задач и находятся в готовности к отражению атак боевиков, ведя активную разведку и уничтожая выявленные полевые лагеря НВФ и выявленные цели", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции Мали - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
В Мали вооруженные формирования предприняли попытку переворота
Вчера, 14:30
 
