"Африканский корпус" продолжит работу в Мали

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Подразделения "Африканского корпуса" ВС РФ продолжают выполнение задач в Мали, находятся в готовности к отражению атак боевиков, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения "Африканского корпуса" Вооруженных Сил России продолжают выполнение поставленных задач и находятся в готовности к отражению атак боевиков, ведя активную разведку и уничтожая выявленные полевые лагеря НВФ и выявленные цели", - говорится в сообщении.