"Африканский корпус" продолжит работу в Мали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения "Африканского корпуса" ВС РФ продолжают выполнение задач в Мали и находятся в готовности к отражению атак боевиков.
- Противник не отказался от своих агрессивных намерений и осуществляет перегруппировку, обстановка в Республике остается сложной.
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Подразделения "Африканского корпуса" ВС РФ продолжают выполнение задач в Мали, находятся в готовности к отражению атак боевиков, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее ведомство сообщило, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования группировок в Мали численностью порядка 12 тысяч человек предприняли попытку вооруженного государственного переворота. Подготовка боевиков велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Подразделения "Африканского корпуса" ВС РФ нанесли превосходящим силам противника в Мали невосполнимые потери, не позволив совершить госпереворот.
В то же время противник не отказался от своих агрессивных намерений и осуществляет перегруппировку. Обстановка в Республике продолжает оставаться сложной, отметили в МО РФ.
"Подразделения "Африканского корпуса" Вооруженных Сил России продолжают выполнение поставленных задач и находятся в готовности к отражению атак боевиков, ведя активную разведку и уничтожая выявленные полевые лагеря НВФ и выявленные цели", - говорится в сообщении.