Боевики в Мали осуществляют перегруппировку, обстановка остается сложной

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Боевики в Мали не отказались от своих агрессивных намерений, они осуществляют перегруппировку, обстановка в республике остается сложной, сообщило Минобороны РФ.
"Противник не отказался от своих агрессивных намерений и осуществляет перегруппировку. Обстановка в Республике Мали продолжает оставаться сложной", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщило, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования группировок в Мали численностью порядка 12 тысяч человек предприняли попытку вооруженного государственного переворота. Подготовка боевиков велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Подразделения "Африканского Корпуса" ВС РФ нанесли превосходящим силам противника в Мали невосполнимые потери, не позволив совершить госпереворот.