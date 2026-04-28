Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Потери боевиков в Мали составили более 2,5 тысяч человек, более 100 автомобилей, более 150 мотоциклов и 2 "шахед-мобиля", сообщило во вторник Минобороны РФ.
"В ходе боевых действий потери противника составили: личного состава более 2500 человек; автомобильной техники - 102 единицы; "шахед-мобили" - 2 единицы; мотоциклов 152 единицы; минометов 7 единиц", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщило, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования группировок в Мали численностью порядка 12 тысяч человек предприняли попытку вооруженного государственного переворота. Подготовка боевиков велась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Подразделения "Африканского Корпуса" ВС РФ нанесли превосходящим силам противника в Мали невосполнимые потери, не позволив совершить госпереворот.