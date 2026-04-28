Потери боевиков в Мали составили более 2,5 тысячи человек

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Потери боевиков в Мали составили более 2,5 тысяч человек, более 100 автомобилей, более 150 мотоциклов и 2 "шахед-мобиля", сообщило во вторник Минобороны РФ.

"В ходе боевых действий потери противника составили: личного состава более 2500 человек; автомобильной техники - 102 единицы; "шахед-мобили" - 2 единицы; мотоциклов 152 единицы; минометов 7 единиц", - говорится в сообщении.