- Министр обороны Мали погиб в результате подрыва шахид-мобиля, сообщило Минобороны России.
- Попытка переворота в Мали была предпринята 25 апреля незаконными вооруженными формированиями.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр обороны Мали погиб в результате подрыва шахид-мобиля во время попытки предпринятого боевиками госпереворота, сообщило Минобороны РФ.
"В результате подрыва шахид-мобиля у своей резиденции погиб министр обороны", - говорится в сообщении.
Ранее Минобороны РФ сообщило журналистам, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования предприняли попытку переворота в Мали.