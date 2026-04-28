Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Мали погиб в результате подрыва шахид-мобиля - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 28.04.2026 (обновлено: 14:29 28.04.2026)
Министр обороны Мали погиб в результате подрыва шахид-мобиля

МО РФ: министр обороны Мали погиб в результате подрыва шахид-мобиля

© AP PhotoВид на столицу Мали город Бамако с высоты птичьего полета
Вид на столицу Мали город Бамако с высоты птичьего полета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Мали погиб в результате подрыва шахид-мобиля, сообщило Минобороны России.
  • Попытка переворота в Мали была предпринята 25 апреля незаконными вооруженными формированиями.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр обороны Мали погиб в результате подрыва шахид-мобиля во время попытки предпринятого боевиками госпереворота, сообщило Минобороны РФ.
"В результате подрыва шахид-мобиля у своей резиденции погиб министр обороны", - говорится в сообщении.
Ранее Минобороны РФ сообщило журналистам, что 25 апреля незаконные вооруженные формирования предприняли попытку переворота в Мали.
В миреРоссияМали
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала